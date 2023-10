Zakspeed-Neugründung durch Philipp Zakowski, Eingliederung von JP!

Die Legende ist zurück: Der Name Zakspeed kehrt in einer neuen Iteration mit zwei Firmen zurück, die den klassischen und modernen Motorsport abdecken. Während Philipp Zakowski den Klassik-Bereich in Antweiler leitet, erfolgen die Zakspeed-Einsätze im modernen Motorsport künftig von einer neuen 1.800 Quadratmeter großen Basis in Erkelenz aus, dem Sitz von JP Motorsport.

JP Motorsport hatte bereits im Jahr 2022 in den sozialen Medien eine Fusion mit Zakspeed angekündigt, doch im Jahr 2023 ruhte das Thema zumindest nach außen hin. Hinter den Kulissen wurde das Projekt allerdings weiter vorangetrieben.

Jetzt steht fest: JP Motorsport wird in Zakspeed integriert. Die Zakspeed Group fungiert als Dachorganisation, zu der die Zakspeed Motorsport GmbH mit drei Gesellschaftern gehört: Patryk Krupinski, Gründer von JP Motorsport, ist für den Bereich Business Relations verantwortlich, Philipp Zakowski für Vertrieb/Marketing. Peter Zakowski ist für die gesamte Technik verantwortlich. JP Motorsport ist in diese integriert.

JP Motorsport wird Kundeneinsätze unter eigenem Namen weiter durchführen Foto: SRO

Bemerkenswert ist, dass Peter und Philipp Zakowski wieder zusammenarbeiten. Philipp war schon beim früheren Zakspeed-Team mit an Bord, doch dann gingen die beiden Brüder getrennte Wege. Philipp Zakowski hat sich mit Jörg van Ommen zu ZVO Racing zusammengeschlossen. Das Team startet nun unter dem Namen JVO im Prototype Cup Germany.

Zakspeed kündigt "professionelle Renneinsätze im internationalen Motorsport mit einem neuen Hersteller" an. Dies ist kein Ersatz für die bisherigen Kundensport-Einsätze von JP Motorsport mit McLaren und Mercedes-AMG. Diese sollen unter dem bekannten Namen weitergeführt werden. Das Team war zuletzt in der GT-World-Challenge (GTWC) Europe aktiv und bestritt 2021 auch einzelne DTM-Einsätze.

"Teil eines so großen Namens zu sein, erfüllt mich mit Stolz, ist aber auch eine Verpflichtung", sagt Krupinski, der auch selbst als Fahrer aktiv ist. "Schließlich steht Zakspeed wie kaum ein anderer Name im deutschen Motorsport für Erfolg. Gemeinsam haben wir in unseren neuen Hallen ein riesiges Potenzial und ich bin mir sicher, dass wir große Erfolge feiern können."

Neuer Großbau in Erkelenz als Basis

Philipp Zakowski spricht von einem "weiteren Meilenstein in der Geschichte von Zakspeed mit einem zukunftsweisenden Konzept. Gemeinsam Potenziale bündeln, um Projekte zu realisieren, ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Grundpfeiler. Ich freue mich auf spannende Projekte, die wir bald bekanntgeben werden."

Die Basis des Teams ist nicht mehr Niederzissen, sondern ein Neubau in Erkelenz, dem Sitz von JP Motorsport. Der 1.800 Quadratmeter große Bau wurde bereits von JP Motorsport in Auftrag gegeben.

Die neue Zakspeed-Basis in Erkelenz Foto: Zakspeed Group

Peter Zakowski dazu: "Unser neuer Motorsport-Standort in Erkelenz nach neuesten Maßstäben, sowohl technisch als auch logistisch ist zukunftsweisend, die von JP Motorsport geschaffene Infrastruktur in Erkelenz herausragend. Wir werden wie in auch in den vergangenen Jahren auf die Jagd nach sportlichen Erfolgen gehen."

Unabhängig davon sitzt die Zakspeed Classic GmbH in Antweiler am Fuße des Arembergs. Hier ist JP Motorsport nicht involviert, Philipp Zakowski ist alleiniger Geschäftsführer. "Die Trennung des Classic-Bereichs vom Motorsport-Bereich ist ein logische Schlussfolgerung aus der Erfahrung der letzten Jahre", sagt Peter Zakowski.

Die Zakspeed Classic GmbH will vor allem an die legendäre Gruppe-5-Zeit zurück erinnern, in der das von Erich Zakowski gegründete Team große Erfolge feierte. "Jedes von uns Produzierte Fahrzeug ist ein 'original Zakspeed'-Einzelstück und wird in unserer Classic-Manufaktur individuell für jeden Kunden gefertigt", kündigt Philipp Zakowski an.

Welches Projekt Zakspeed im modernen Bereich vorantreibt, ist momentan noch nicht kommuniziert. Allerdings hat sich bereits bei ZVO Racing gezeigt, das Philipp Zakowski keine halben Sachen macht. Das Team fuhr aus dem Stand im ADAC GT Masters 2022 fünf Siege ein, ehe sich der Investor zurückzog.

Mit Bildmaterial von Zakspeed Group.