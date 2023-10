ADAC GT4 Germany 2024: Norisring-Premiere, sechs Rennwochenenden

Die ADAC GT4 Germany geht 2024 in ihre sechste Saison und tritt zu sechs Events auf der DTM-Plattform an. Highlight im Kalender ist die Premiere der Serie auf dem Norisring in Nürnberg, erstmals wird die ADAC GT4 Germany dort auf einem Stadtkurs starten. Saisonstart ist vom 26. bis 28. April in der Motorsport Arena Oschersleben.

Ein noch größerer Fokus liegt 2024 auf dem Motorsport-Nachwuchs. Dazu hat der ADAC das Programm "Road to DTM" installiert. Der beste Nachwuchsfahrer der ADAC GT4 Germany erhält die Nenngebühr für das ADAC GT Masters 2025 zur Vorbereitung auf einen möglichen späteren Start in der DTM.

"Die ADAC GT4 Germany hat sich toll entwickelt und uns in diesem Jahr mit dem sicherlich besten Feld begeistert, daran werden wir 2024 anknüpfen und haben auf der starken DTM-Plattform einen attraktiven Kalender entwickelt. Der Norisring ist ein echtes Highlight im Kalender und wir freuen uns auf die Rückkehr der ADAC GT4 Germany auf den Red Bull Ring."

"Die ADAC GT4 Germany war in den vergangenen Jahren ein Sprungbrett für junge Talente, mit dem neuen Road to DTM Programm schärfen wir dieses Profil und geben neue Anreize", sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Nach dem Saisonstart in der Motorsport Arena Oschersleben geht es vier Wochen später vom 24. bis 26. Mai zum Lausitzring. Vom 5. bis 7. Juli feiert die Serie auf dem Norisring dann die Saisonhalbzeit 2024. Mitte August beginnt auf dem Nürburgring die zweite Saisonhälfte.

Die entscheidende Phase im Titelkampf wird vom 27. bis 29. September 2024 auf dem Red Bull Ring in Österreich eingeläutet, dem einzigen Auslandsgastspiel der Serie. Das Saisonfinale bestreitet die ADAC GT4 Germany vom 18. bis 20. Oktober 2024 auf dem Hockenheimring.

Das Konzept mit zwei Piloten pro Auto und einem Fahrerwechsel zur Rennmitte bleibt in der sechsten Saison unverändert, im sportlichen Reglement sind nur Detailanpassungen geplant. Neben der Fahrer- und Team-Wertung werden auch 2024 wieder die Junior- und Am-Wertung für Gentlemen-Fahrer ausgeschrieben, die mit Sachpreisen dotiert sind. Interessierte Teams können sich ab Mitte November für die ADAC GT4 Germany 2024 einschreiben.

Termine ADAC GT4 Germany 2024

26.04.-28.04.2024 Motorsport Arena Oschersleben

24.05.-26.05.2024 Lausitzring

05.07.-07.07.2024 Norisring

18.08.-20.08.2024 Nürburgring

27.09.-29.09.2024 Red Bull Ring

18.10.-20.10.2024 Hockenheim Baden-Württemberg

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.