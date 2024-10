ADAC GT4 Germany 2025: Sechs Rennwochenenden und E-Fuel

Die ADAC GT4 Germany geht 2025 in ihre siebte Saison und tritt im bewährten Umfeld an. Alle sechs Rennwochenenden werden erneut im Rahmen der DTM ausgetragen. Highlight im Kalender ist der Auftritt auf dem Norisring in Nürnberg, zudem kehrt die ADAC GT4 Germany nach einem Jahr Pause zurück auf den Sachsenring.

Einen großen Schritt macht die Serie im kommenden Jahr bei der Nachhaltigkeit, alle Fahrzeuge tanken dann einen neuen synthetischen Kraftstoff. Saisonstart 2025 ist vom 25. bis. 27. April in Oschersleben.

Nachhaltigkeit steht in der ADAC GT4 Germany weiterhin im Fokus. Die Serie setzt ab 2025 auf einen fossilfreien Kraftstoff. Dieser neue klimafreundliche Kraftstoff trägt zur Dekarbonisierung bei und reduziert die CO2-Emissionen um 75 Prozent.

Rückkehr auf den Sachsenring

Produziert wird der vom Automobil-Weltverband FIA zertifizierte Kraftstoff von P1 Fuels, einem Green-Tech-Unternehmen aus Berlin mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz fossilfreier synthetischer Kraftstoffe. Eingesetzt wird der synthetische Kraftstoff neben der ADAC GT4 Germany auch in der DTM und im ADAC GT Masters.

Der Kalender der ADAC GT4 Germany überzeugt durch Konstanz. An allen sechs Rennstrecken hat die Serie bereits in der Vergangenheit Station gemacht. Traditionell startet die ADAC GT4 Germany in der Magdeburger Börde in die Saison. In Oschersleben, der nördlichsten Rennstrecke Deutschlands, wird vom 25. bis 27. April 2025 Vollgas gegeben.

Danach steht direkt schon das große Saisonhighlight an. Vom 4. bis 6. Juli 2025 gastiert die ADAC GT4 Germany auf dem Norisring. Der Stadtkurs in Nürnberg zählt zu den Lieblingsrennstrecken vieler Piloten.

Spielberg einziges Auslandsgastspiel

Saisonhalbzeit wird dann vom 8. bis 10. August 2025 dem Nürburgring in der Eifel gefeiert. Die entscheidende Phase des Titelkampfs beginnt vom 22. bis 24. August 2025 auf dem Sachsenring, der Berg- und Talbahn bei Chemnitz.

Danach reist die ADAC GT4 Germany nach Österreich. Auf dem Red-Bull-Ring findet vom 12. bis 14. September das einzige Auslandsgastspiel der Saison 2025 statt. Das Saisonfinale absolviert die ADAC GT4 Germany vom 3. bis 5. Oktober 2025 auf dem Hockenheimring.

Auch in der Saison 2025 legt die ADAC GT4 Germany großen Wert auf den Motorsport-Nachwuchs. Das 2024 eingeführte Programm "Road to DTM" wird beibehalten. Sportlich bleibt das bewährte Konzept mit zwei Wertungsläufen pro Rennwochenende von rund einer Stunde stabil. Zwei Piloten teilen sich in der ADAC GT4 Germany ein Cockpit, zu Rennmitte wird ein Fahrerwechsel durchgeführt.

Rennkalender ADAC GT4 Germany 2025

25.04.-27.04.2025: Oschersleben

04.07.-06.07.2025: Norisring

08.08.-10.08.2025: Nürburgring

22.08.-24.08.2025: Sachsenring

12.09.-14.09.2025: Red-Bull-Ring

03.10.-05.10.2025: Hockenheimring