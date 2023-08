ADAC GT4 Germany: De Fulgencio anstatt Lenerz im BCMC-Mercedes-AMG

Umbesetzung mit Relevanz für den Titelkampf in der ADAC GT4 Germany: Marcel Lenerz tritt aus gesundheitlichen Gründen 2023 nicht mehr im Mercedes-AMG GT4 von BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport an und wird von Marc de Fulgencio ersetzt. "Ich bin traurig, dass Marcel die Saison nicht zu Ende fahren kann. Durch seine Leistungen in diesem Jahr wurde ich sein Fan und habe ihn immer gefördert", erklärt Teameigner Sebastian Genssler.

Lenerz hatte sich im Frühjahr einer Operation am Zwerchfell unterziehen lassen müssen. Da er weiterhin Schmerzen hat, muss der Hesse erneut operiert werden - was als Folge das Saisonende bedeutet. Zusammen mit Teamkollege Denis Bulatov liegt der 26-Jährige derzeit auf Tabellenplatz drei in der Gesamtwertung der ADAC GT4 Germany. Bisheriges Highlight war der Sieg im Sonntagsrennen auf dem Circuit Zandvoort.

Bulatov wird nun versuchen, sich mit Unterstützung seines neuen Teamkollegen Marc de Fulgencio zum Champion 2023 zu krönen. Der Spanier ist in der ADAC GT4 Germany kein Unbekannter. Er absolvierte 2021 und 2022 bereits 14 Läufe in der ADAC Sportwagen-Serie. Bestes Ergebnis waren dabei zwei zweite Plätze beim Saisonauftakt 2021 in der Motorsport Arena Oschersleben.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.