ADAC GT4 Germany Hockenheim 2024: Sontags-Pole für Aston Martin

Perfekter Tag für Prosport Racing in der ADAC GT4 Germany auf dem Hockenheimring. Nach dem Sieg im Samstagsrennen von Hugo Sasse und Raphael Rennhofer war der Aston Martin Vantage GT4 des Rennstalls aus der Eifel auch in der Qualifikation für Lauf zwei am Sonntag erfolgreich. Rennhofer umrundete die 4,574 Kilometer lange Strecke in Nordbaden in exakt 1:46,613 Minuten.

Es ist seine erste Poleposition in der ADAC GT4 Germany. "Darüber bin ich natürlich richtig glücklich. Diesen Tag werden wir im Team sicherlich nicht so schnell vergessen", strahlt Rennhofer im Fahrerlager. "Das Auto war in der Qualifikation wieder mega. Ich hatte viel Vertrauen in die Technik und konnte direkt puschen. Es hätte nicht besser laufen können."

Mit einem Rückstand von lediglich 0,002 Sekunden ging Platz zwei der Qualifikation an den Porsche 718 Cayman GT4 von Tano Neumann und Alon Gabbay (W&S Motorsport). Dritte wurden deren Teamkollegen Max Kronberg und Hendrik Still, die 0,217 Sekunden zurücklagen.

Position vier sicherten sich Enzo Joulie und Marc de Fulgencio (Mücke Motorsport), denen im bestplatzierten Mercedes-AMG GT4 0,600 Sekunden auf die Spitze fehlten. Die Top 5 komplettierten Leyton Fourie und Max Rosam (FK Performance) im BMW M4 GT4.

Spannung brachte das Qualifying auch in Bezug auf den Titelkampf. Die Tabellenführer Finn Zulauf und Josef Knopp (W&S Motorsport) belegten im Porsche Rang sechs. Nicht nach Plan lief die Session für die in der Tabelle zweitplatzierten Michael Schrey und Gabriele Piana (Hofor Racing), die im BMW auf Rang zwölf kamen.

Das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Hockenheimring wird um 16:45 Uhr gestartet und live bei Sport1 im Free-TV übertragen. "Unser Ziel ist das perfekte Wochenende mit einem Doppelsieg. Doch das wird nicht einfach, denn alle anderen wollen auch gewinnen. Wir erledigen einfach unseren Job - und schauen was herauskommt", blickt Polesetter Rennhofer voraus.