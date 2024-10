ADAC GT4 Germany Hockenheim 2024: Titelentscheidung im letzten Rennen

Spannender kann eine Titelentscheidung nicht sein: Erstmals seit dem Saisonstart im April wechselt die Tabellenführung der ADAC GT4 Germany - und das ausgerechnet vor dem letzten Saisonrennen. Durch einen zweiten Platz im Samstagrennen auf dem Hockenheimring übernahmen Finn Zulauf und Josef Knopp (W&S Motorsport) im Porsche 718 Cayman GT4 die Spitze der Gesamtwertung.

Die bisherigen Tabellenführer Michael Schrey und Gabriele Piana (Hofor Racing) schieden mit einem technischen Defekt aus. Acht Punkte liegt das Porsche-Duo Knopp/Zulauf vor dem Finalrennen nun vor den Verfolgern im BMW M4 GT4. Die Entscheidung fällt am Sonntag live ab 16:35 Uhr auf Sport1.

Der Laufsieg im vorletzten Saisonrennen ging an Hugo Sasse und Raphael Rennhofer, die im Aston Martin Vantage GT4 von Prosport Racing ein Gaststart absolvierten.

Drama um Schrey und Piana

Porsche-Fahrer Zulauf hatte das Rennen von der Poleposition aus begonnen. Er nutzte seine gute Ausgangslage und baute sich in der ersten Rennhälfte einen Vorsprung von über drei Sekunden auf. Lediglich der amtierende Champion Sasse konnte im Aston Martin folgen. Piana war derweil in Zweikämpfe im Mittelfeld verstrickt. Nach Startplatz elf konnte er in der ersten Rennhälfte jedoch bis auf Rang acht nach vorne kommen.

Beim Absolvieren der Pflichtboxenstopps übernahm Knopp den führenden Porsche von Zulauf und auch der junge Tscheche behielt zunächst die Führungsposition inne. Um Rang zwei entwickelte sich ein spannender Dreikampf zwischen Rennhofer, der in den Aston Martin von Sasse gestiegen war, sowie den beiden Porsche von Ferdinand Winter (Wimmer Werk Motorsport) und Senna Summerbell (W&S Motorsport).

Rund 18 Minuten vor Schluss gab es dann den großen Schock im Lager von Hofor Racing. Schrey, der von Piana übernommen hatte, musste den BMW mit einem Defekt im Bereich des rechten vorderen Radhauses in Kurve eins abstellen. Das vorzeitige Aus war damit besiegelt.

Prosport beim Gaststart ganz oben auf dem Podium

Das Rennen wurde daraufhin mit dem Safety-Car neutralisiert und die Abstände zwischen den Fahrzeugen somit nahezu egalisiert. Das sollte nochmals ordentlich Spannung für die letzten Rennminuten bringen.

Hugo Sasse und Raphael Rennhofer siegten beim Gaststart von Prosport Foto: ADAC Motorsport

Als die Strecke wieder freigegeben wurde, erwischte der zweitplatzierte Rennhofer das bessere Momentum. In Kurve zwei schnappte er sich den führenden Knopp und fuhr zum Sieg, der ihm auch den Tagestriumph in der Juniorwertung einbrachte.

Im Kampf um Platz zwei ging es nochmals zur Sache, doch Knopp ließ kein weiteres Fahrzeug mehr passieren. Zusammen mit Zulauf machte er somit bereits vorzeitig auch den Junior-Titel klar. Mächtig aufgedreht hatte auch nochmals Summerbell, der sich im Bereich der Mercedes-Tribüne die dritte Position von Winter holte.

Erstes Jamika-Podium in der ADAC GT4 Germany

Es war das erste Podium für Summerbell und seinen Landsmann Thomas Gore. Noch nie zuvor gab es in der ADAC GT4 Germany Pokale für zwei Piloten aus Jamaika. Winter verlor noch einige Positionen und beendete das Rennen gemeinsam mit Teamkollege Ivan Ekelchik auf dem sechsten Platz.

Rang vier ging an Leyton Fourie und Max Rosam (FK Performance Motorsport) im BMW vor dem Porsche-Duo Max Kronberg und Hendrik Still (W&S Motorsport). Für Kronberg bedeutete das den Tagessieg und den Titel in der Trophy-Wertung.

Siebte wurden die W&S-Teamkollegen Tano Neumann und Alon Gabbay vor Enzo Joulie und Marc de Fulgencio im Mercedes-AMG GT4 sowie Jan Marschalkowski und Philipp Gogollok (EastSide Motorsport) im Aston Martin. Die Top 10 komplettierte der Mercedes-AMG von Mattis Pluschkell und Luca Bosco (Mücke Motorsport).