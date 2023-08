ADAC GT4 Germany Nürburgring 2023: Leo Pichler erstmals auf Pole

Die Qualifikation für das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring fand nach einem Schauer in der Nacht unter nassen Streckenbedingungen statt. Dementsprechend hatte das 29-Wagen-starke-Feld profilierte Regenreifen montieren lassen.

Am besten damit zurecht kam Leo Pichler im Porsche 718 Cayman GT4 von Wimmer Werk, der mit 1:42.936 Minuten die Bestzeit aufstellte. "Es ist natürlich ein mega Gefühl, dass es heute mit der Poleposition geklappt hat", jubelt der Österreicher, der sich das Cockpit im Rennen Landsmann Max Wimmer teilt.

"Ich habe die Runde relativ gut erwischt", so Pichler, der auf dem Nürburgring sein Comeback in der ADAC GT4 Germany gibt, weiter. "Auch der Zeitpunkt hat genau gepasst, denn gegen Ende der Session hatte die Strecke immer mehr abgetrocknet." Pichler bekam für die Bestzeit in der Qualifikation auch den Poleposition-Award verleihen.

Ebenfalls aus der ersten Reihe losfahren wird der W&S-Porsche von Jannes Fittje, der in der Qualifikation 0,385 Sekunden Rückstand hatte. Fittje tritt gemeinsam mit David Jahn an. Rang drei ging an die amtierenden Champions Hugo Sasse und Mike David Ortmann (Prosport). Ortmann, der die Qualifikation bestritt, hatte 0,690 Sekunden Rückstand.

Vierter wurde der Porsche von Daniel Gregor und Finn Zulauf (W&S) die 0,697 Sekunden zurücklagen. Die Top 5 komplettierte der Mercedes-AMG GT4 der Vortagessieger Jan Philipp Springob und Simon Primm (CV Performance).

Das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany wird um 15:30 Uhr gestartet und live bei Sport1 im Free-TV übertragen. "Wenn man vorne startet, will man sicherlich um den Sieg mitfahren. Ein realistisches Ergebnis ist ein Platz in den Top 5. Das ist unser Ziel", stellt Polesetter Pichler klar.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.