ADAC GT4 Germany Nürburgring 2023 Sasse/Ortmann Halbzeit-Champions

Nach Platz zwei am Samstag gewannen Hugo Sasse und Mike David Ortmann (Prosport) im Aston Martin Vantage GT4 das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring. Die amtierenden Champions machten damit einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung und reisten als neue Tabellenführer aus der Eifel ab. Zur Saisonhalbzeit der ADAC GT4 Germany ist ihnen zudem der inoffizielle Titel des Halbzeitmeisters sicher.

Rang zwei im Sonntagsrennen ging an das Porsche 718 Cayman GT4-Duo Daniel Gregor und Finn Zulauf (W&S) vor den Vortagssiegern Jan Philipp Springob und Simon Primm (CV Performance) im Mercedes-AMG GT4.

"Wir freuen uns natürlich riesig über den Sieg, zumal der Nürburgring auch das Heimspiel unseres Teams ist. Gerade das Rennen zur Saisonhalbzeit hat in der Regel Signalwirkung für den Rest der Jahres. Insofern fahren wir optimistisch an den Lausitzring in zwei Wochen", jubelt Sasse auf dem Podium.

Das Rennen hatte zunächst Porsche-Pilot Leo Pichler (Wimmer Werk) von der Poleposition aus begonnen. Der Start erfolgte aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse hinter dem Safety-Car - und schon in der ersten Runde unter Grün fuhren Ortmann und Primm vorbei am Österreicher.

Die Beiden bestimmten mit einem sehenswerten Duell die erste Rennhälfte, doch Pichler blieb stets in Schlagdistanz. Nach den Pfichtboxenstopps übernahm dann kurzzeitig sogar Pichlers Teamkollege Max Wimmer die Führung, doch Sasse und Springob, die für Ortmann und Primm ins Cockpit stiegen, machten gleich Druck auf den Porsche.

Zunächst fuhr Springob an Sasse vorbei und wenig später überholten Beide schließlich Wimmer. Das Duo setzte sich an der Spitze des Feldes ein wenig ab und rund zwölf Minuten vor Rennende kämpfte sich Sasse am Mercedes-AMG von Springob vorbei und fuhr zum zweiten Saisonsieg für sich und Teamkollege Ortmann.

Springob hatte in den letzten Rennminuten noch den Porsche von Gregor im Rückspiegel. In der vorletzten Runde überholte der von Sportwagen-Weltmeister Timo Bernhard geförderte Youngster den Mercedes-AMG und sicherte sich und Teamkollege Zulauf nicht nur den zweiten Platz, sondern auch den Triumph in der Juniorwertung.

Platz vier ging an den Porsche von Nicolaj Möller Madsen und Ivan Ekelchik (Wimmer Werk). Deren Teamkollege Max Wimmer beendete das Rennen auf dem fünften Platz. Sechste wurden Max Kronberg und Hendrik Still (W&S) in einem weiteren Porsche, was für Kronberg auch den Sieg in der Trophy-Wertung bedeutete.

Platz sieben holte das Aston Martin-Duo Ben Dörr und Theo Nouet (Dörr) vor den Porsche-Fahrern David Jahn und Jannes Fittje (W&S). Dahinter folgten die Markenkollegen Pavel Lefterov und Stefan Bostandjiev (Overdrive) auf Platz neun. Die Top 10 komplettierten die Gaststarter Brock Ghilchrist und Rylan Gray (KCMG) im Toyota GR Supra GT4.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.