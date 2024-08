ADAC GT4 Germany Nürburgring: Poleposition für BMW und Porsche

Die ADAC GT4 Germany absolvierte am Samstagmorgen auf dem Nürburgring in direkter Abfolge beide Qualifikationen - und somit gab es die doppelte Portion packender Action. Im ersten Qualifying präsentierte sich Gabriele Piana (Hofor Racing) im BMW M4 GT4 als der Schnellste. Der aktuelle Tabellenführer, der wie üblich zusammen mit Michael Schrey startet, umrundete die Strecke in 1:32.584 Minuten.

"Wir freuen uns natürlich sehr über das Ergebnis", strahlte der Italiener. "Meine erste Runde war eine 1:32.7. Ich dachte zunächst, dass dies schon für Platz eins reichen würde. Doch ich lag nur auf Platz drei. Somit musste ich nochmals pushen, um mich zu verbessern. Das hat geklappt. Ich bin tatsächlich ein wenig überrascht, wie schnell die anderen sind. Wir haben über das Rennwochenende fast nur in Richtung Longrun gearbeitet. Insofern gehe ich davon aus, dass wir für die Rennen gut aufgestellt sind."

Mit einem Rückstand von lediglich 0,036 Sekunden ging Platz zwei der Session an den Aston Martin Vantage GT4 von Jan Marschalkowski und Philipp Gogollok (Zakspeed ESM). Es ist gleichzeitig das beste Ergebnis des britischen Boliden in dieser Saison. Dritte wurden Finn Zulauf und Josef Knopp (W&S Motorsport), die im Porsche 0,116 Sekunden zurücklagen.

Ihre neuen Teamkollegen Senna Summerbell und Thomas Gore beendeten die Qualifikation mit einem Rückstand von 0,365 Sekunden auf Rang vier. Dahinter folgten Enzo Joulie und Marc de Fulgencio (Mücke Motorsport).

Viel zu jubeln gab es bei W&S Motorsport auch im zweiten Qualifying, das die Startaufstellung für das Sonntagsrennen festlegte. Am schnellsten in der Session unterwegs war mit 1:32.569 Minuten Lokalmatador Hendrik Still. "Unser Ziel ist es, Rang drei in der Meisterschaft zu halten. Dafür ist die Poleposition natürlich ein wichtiger Baustein. Mit meiner Runde bin ich richtig zufrieden - die hat mal so richtig gesessen", so Still, der sich das Cockpit mit Max Kronberg teilt. "nser Team hat wieder unfassbar stark gearbeitet und uns ein wahnsinnig gutes Auto hingestellt."

Das belegt auch der Blick auf Rang zwei, der mit einem Rückstand von 0,016 Sekunden an die Teamkollegen Zulauf/Knopp geht. Dritte wurden mit einem Rückstand von 0,129 Sekunden Piana/Schrey. Marschalkowski/Gogollok belegten mit Rang vier und einem Rückstand von 0,185 Sekunden den Aufwärtstrend. Die Top Fünf komplettierte der Mercedes-AMG von Mattis Pluschkell und Luca Bosco (Mücke Motorsport).

Bei beiden Rennen der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring starten am Samstag und Sonntag jeweils um 15:15 Uhr und werden live bei Sport1 im Free-TV übertragen.