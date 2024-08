ADAC GT4 Germany Nürburgring: Winter und Ekelchik siegen im Regen

Ein heftiger Regenschauer, zwei Unterbrechungen und dann packende Überholmanöver mit richtig Action: Das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring war nichts für schwache Nerven. Am Ende gewannen Ferdinand Winter und Ivan Ekelchik im Porsche 718 Cayman GT4 und sorgten für den Debütsieg von Wimmer Werk Motorsport in der ADAC GT4 Germany.

Mit einem starken Endspurt ging Platz zwei an Mattis Pluschkell und Luca Bosco (Mücke Motorsport) im Mercedes-AMG GT4. Deren Markenkollegen Alex Connor und Jan Philipp Springob (CV Performance) komplettierten das Podium. "Ich stehe kurz davor, vor Freude zu weinen - und bin einfach nur überglücklich, meinen ersten Triumph in der ADAC GT4 Germany eingefahren zu haben", jubelte Ekelchik auf dem Podium."

Typisch für die Eifel gab es im Vorfeld des Rennstarts starke Regenschauer rund um den Nürburgring. Die Rennleitung entschied daraufhin, das Feld hinter dem Safety-Car auf die Reise zu schicken. Da sich der Regen zunächst noch verstärkte, wurde das Rennen aus Sicherheitsgründen insgesamt zweimal mit der roten Flagge unterbrochen.

Als nach dem dritten Restart letztendlich die grüne Flagge geschwenkt wurde, machte zunächst Polesetter Gabriele Piana im BMW M4 GT4 von Hofor Racing die Pace. Dem aktuellen Tabellenführer konnte nur Philipp Gogollok (Zakspeed ESM) folgen. Der Aston Martin Vantage GT4-Pilot überholte Piana kurz darauf.

Wenige Minuten vor Öffnen des Boxenstopp-Fensters kam es jedoch zu einer Kollision der beiden ausgangs der AMG-Arena, die Gogollok ins Mittelfeld zurückwarf. Nutznießer der Situation war Porsche-Pilot Ekelchik, der die Führung übernehmen konnte. Piana reihte sich auf Platz zwei ein.

Ekelchik übergab den Porsche kurz darauf an Teamkollege Winter, der in der zweiten Rennhälfte seinen Vorsprung kontinuierlich ausbaute und letztendlich mit über vier Sekunden Abstand zum souveränen Sieg fuhr. Pianas Partner Michael Schrey konnte den Speed in der Schlussphase nicht halten und kam letztendlich auf Rang fünf, was das Duo dennoch die Tabellenführung ausbauen ließ.

Extrem stark aufgelegt präsentierte sich der zweiten Rennhälfte Bosco, der den pinken AMG GT4 von Pluschkell auf Rang vier liegend übernahm. Zunächst überholte Bosco Markenkollege Connor und rund neun Minuten vor Ende den angesprochenen Schrey. Platz zwei in der Gesamtwertung bedeutete für Pluschkell/Bosco zudem den Sieg in der Junior-Wertung.

Vierter wurde das BMW-Duo Leyton Fourie und Max Rosam (FK Performance). Hinter Schrey/Piana kamen deren BMW-Markenkollegen Thomas Rackl und Andreas Jochimsen (ME Motorsport) sowie Tim Reiter und Leon Wassertheurer (Hofor Racing) auf die Plätze sechs und sieben.

Jan Marschalkowski fuhr den zu Beginn kurz führenden Aston Martin noch bis auf die achte Position vor. Neunte wurden Finn Zulauf und Josef Knopp (W&S Motorsport) im Porsche. Die Top 10 komplettierte das BMW-Duo Joseph Warhurst und Tom Edgar (FK Performance). Die Trophy-Wertung sicherte sich Max Kronberg (W&S Motorsport) im Porsche.