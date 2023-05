ADAC GT4 Germany Oschersleben 2023: Piana mit Poleposition am Sonntag

Die Qualifikation für das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany in der Motorsport Arena Oschersleben bot erneut Spektakel pur und Motorsport der Extraklasse. In einer spannenden Session setzte sich final Gabriele Piana im BMW M4 GT4 von Hofor Racing by Bonk Motorsport durch.

"Ich freue mich natürlich sehr über die Poleposition", jubelt Piana über die Zeit von 1:29.207 Minuten. "Tatsächlich bin ich mit der Runde aber nicht zu einhundert Prozent zufrieden. Es hätte sogar noch ein wenig schneller gehen können."

Piana teilt sich den BMW mit Trophy-Pilot Marat Khayrov. "Diese Poleposition widme ich ihm und dem gesamten Team. Ich hatte gestern in Lauf eins einen kleinen Fehler, der Marat den Sieg in der Trophy-Wertung kostete. Nun konnte ich allen etwas zurückgeben", so Piana weiter.

Für die beste Qualifikationszeit bekam der Italiener im Rahmen des Poleposition-Awards einen Formel-1-Windkanalreifen mit individueller Gravur aus den Händen von Kai Winkler (Koordinator Motorsport Pirelli Deutschland) überreicht.

Mit einem Rückstand von 0,038 Sekunden belegte David Jahn, der sich einen Porsche 718 Cayman GT4 mit Jannes Fittje (W&S Motorsport) teilt, Platz zwei in der Qualifikation und beginnt das Rennen ebenfalls aus der ersten Reihe.

Platz drei ging an den Aston Martin Vantage GT4 der amtierenden Champions Hugo Sasse und Mike David Ortmann (Prosport Racing). Sasse, der die Qualifikation bestritt, lag 0,044 Sekunden zurück.

Dahinter folgte der BMW von Mex Jansen und Nico Hantke (Walkenhorst Motorsport) mit einem Rückstand von 0,185 Sekunden. Die Top 5 komplettierte der Porsche von Max Kronberg und Hendrik Still (W&S Motorsport), die 0,207 Sekunden zurücklagen.

Das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany in Oschersleben wird um 17:00 Uhr gestartet und live auf Sport1 im Free-TV übertragen. "Ich möchte versuchen, gleich zu Rennbeginn einen Vorsprung herauszufahren und das Fahrzeug in gutem Zustand an meinen Teamkollegen Marat zu übergeben. Es ist unser Ziel, dass er heute die Trophy-Wertung gewinnt", erläutert Piana.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.