ADAC GT4 Germany Oschersleben 2024: Piana mit Pole für Lauf 1

Gabriele Piana war in der Qualifikation für das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany in Oschersleben nicht zu schlagen. Im BMW M4 GT4 von Hofor Racing by Bonk Motorsport umrundete der Italiener die 3,667 Kilometer lange Strecke in 1:29.811 Minuten.

Es ist seine vierte Poleposition in der Sportwagen-Serie des ADAC und seine dritte in Oschersleben. "Der Kurs hier liegt mir einfach und gefällt mir richtig gut", strahlt Piana, der sich das Cockpit mit Michael Schrey teilt.

Wie gut Piana in Oschersleben zurecht kommt, belegt ein Blick auf das Zeiten-Tableau. Seit Vorsprung auf Platz zwei betrug in der Qualifikation 0,419 Sekunden.

"Das Team hat mich zum idealen Zeitpunkt auf die Strecke geschickt. In meiner ersten schnellen Runde habe ich mich erst einmal auf die Bedingungen eingestellt", erläutert Piana. "Dennoch war das schon eine starke Zeit. Im nächsten Umlauf habe ich mich dann noch einmal verbessert. Grundsätzlich war ich mit der Runde aber auch nicht komplett zufrieden."

Rang zwei ging mit den angesprochenen 0,419 Sekunden Rückstand an den Mercedes-AMG GT4 von Enzo Joulie und Marc de Fulgencio (Mücke Motorsport). Der Spanier de Fulgencio saß in der Qualifikation am Steuer und erzielte eine Zeit von 1:30.230 Minuten. Dritte wurden Pianas Hofor Racing by Bonk Motorsport-Teamkollegen Tim Reiter und Leon Wassertheurer, dem 0,563 Sekunden auf die Spitze fehlten.

Der BMW von Leyton Fourie und Max Rosam (FK Performance Motorsport) belegte mit 0,783 Sekunden Rückstand die vierte Position. Die Top 5 komplettierten Thomas Rackl und Andreas Jochimsen (ME Motorsport). Damit befanden sich vier BMW M4 GT4 auf den ersten fünf Positionen der Qualifikation.

Das erste Rennen der ADAC GT4 Germany wird am Samstag um 17:30 Uhr gestartet und live im Free-TV bei SPORT1 übertragen. Die Action gibt es auch im Stream auf sport1.de, ServusTV On und dem ADAC Motorsport-Kanal youtube.com/adacmotorsports.

"Wir starten von der ersten Position, somit ist der Sieg natürlich das ganz klare Ziel. Mein Teamkollege Michael Schrey ist ebenfalls sehr erfahren. Somit gehen wir zuversichtlich ins Rennen", blickt Polesetter Piana voraus.

