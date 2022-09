ADAC GT4 Germany Sachsenring 2022: Indy Dontje am Sonntag auf Pole

Audio-Player laden

Die Qualifikation für das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Sachsenring war an Spannung kaum zu überbieten. Immer wieder wechselte die Führung zwischen den beide Meisterschaftsaspiranten Indy Dontje (Dörr Motorsport) und Hugo Sasse (Prosport Racing). Am Ende setzte sich der Niederländer im Aston Martin Vantage GT4 mit knappen 0,063 Sekunden vor seinem Markenkollegen durch.

"Im Cockpit habe ich von dieser Dramatik nichts mitbekommen, da ich mich nur auf unser Auto konzentrierte. Meine Runde war auf jeden Fall top", freut sich Dontje, der gemeinsam mit Phil Dörr startet, über die Zeit von 1:25.522 Minuten. "Es ist meine zweite Poleposition in diesem Jahr. Das zeigt, dass wir als Team gut aufgestellt sind und auch eine Chance auf die Meisterschaft haben."

Als schnellster Pilot der Qualifikation hat Dontje auch den Poleposition-Award verliehen bekommen und von Daniel Olbrich (Leiter Trade Marketing Car Deutschland bei Pirelli) einen Reifengutschein im Wert von 500 Euro erhalten.

Hinter der ersten Startreihe mit Dontje und Sasse gehen zwei Porsche 718 Cayman GT4 ins Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Sachsenring. Platz drei in der Qualifikation sicherten sich mit einem Rückstand von 0,122 Sekunden Nicolaj Möller Madsen und Finn Zulauf (W&S Motorsport) vor den Markenkollegen Max Kronberg und Hendrik Still (W&S Motorsport), die 0,134 Sekunden zurücklagen. Die Top 5 komplettierten Ben Dörr und Romain Leroux (Dörr Motorsport) in einem weiteren Aston Martin.

Das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Sachsenring wird um 16:25 Uhr gestartet und auf adac.de/motorsport sowie auf sport.de im Livestream übertragen. "Ich hoffe, dass ich das Auto auf Position eins liegend an Phil übergebe. Wir sind beide schnell. Der Sieg ist das Ziel", freut sich Pole-Setter Donjte auf das Rennen.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.