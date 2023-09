ADAC GT4 Germany Sachsenring 2023: Sasse/Ortmann machen das Doppel

Hugo Sasse und Mike David Ortmann (Prosport Racing) sind die großen Triumphatoren beim Rennwochenende der ADAC GT4 Germany auf dem Sachsenring. Nach dem Lauf am Samstag gewann das Aston Martin Vantage GT4-Duo auch das Sonntagsrennen auf der Berg- und Talbahn bei Chemnitz und baute die Tabellenführung damit weiter aus. Platz zwei ging an Mex Jansen und Nico Hantke (Walkenhorst Motorsport) im BMW M4 GT4 vor deren Markenkollegen Mohan Ritson und Tom Wood (FK Performance Motorsport).

"Wir haben hier in den letzten Jahren sechs Rennen in der ADAC GT4 Germany bestritten und davon fünf gewonnen. Eigentlich müssten wir am Sachsenring nun eine zweite Staatsbürgerschaft bekommen", lacht Ortmann nach dem Rennen.

Jannes Fittje (W&S Motorsport) begann das Rennen zunächst von der Poleposition aus und setzte sich nach dem Start auch schnell ein wenig an der Spitze des Feldes ab. Der von Rang vier losgefahrene Hugo Sasse büßte zunächst eine Position ein, konnte nach rund zehn Minuten mit zwei starken Überholmanövern jedoch auf den dritten Platz vorfahren - und lag aussichtsreich hinter Finn Zulauf (W&S Motorsport).

Nach gut 20 Minuten musste das Rennen dann jedoch wegen eines Unfalls von Dominique Schaak (32/Magdeburg) im Mercedes-AMG von EastSide Motorsport mit der roten Flagge unterbrochen werden.

Nach einer Unterbrechung erfolgte der Re-Start hinter dem Safety-Car. Mann der ersten Rennhälfte war Gabriele Piana, der im BMW von Hofor Racing by Bonk Motorsport vom 26. Startplatz bis auf die sechste Position vor fuhr. Sein Teamkollege Marat Chairow hatte nachdem alle Fahrerwechsel absolviert waren, dann sogar kurz in Führung gelegen.

Sasses Partner Ortmann lag nach dem Boxenstopp noch kurzzeitig hinter Zulaufs Teamkollege Daniel Gregor, konnte diesen aber schnell überholen. Wenig später fiel Gregor jedoch mit einem Reifenschaden weit zurück. Zwischen Ortmann und dem noch immer führenden Chairow befand sich noch David Jahn, der den zu Beginn führenden Porsche von Fittje übernommen hatte.

Jahn und Ortmann hatten Chairow dann aber schnell überflügelt und schnappten sich die Spitze. Doch auch bei Jahn gab es einen Reifenschaden, der zur Aufgabe führte. Somit war der Weg frei für den Sieg von Ortmann und Sasse. Chairow fiel noch bis auf die final sechste Position zurück, konnte sich aber über den nächsten Triumph in der Trophy-Wertung freuen.

Hinter Ortmann kam es zu einem BMW-internen Duell zwischen Mohan Ritson im M4 GT4 von FK Performance Motorsport und Nico Hantke von Walkenhorst Motorsport, das der Deutsche erst in der letzten Runde für sich entschied. Hantke und Jansen gewannen zusätzlich auch die Junior-Wertung. Vierte wurden Jan Philipp Springob und Simon Primm (CV Performance Group) im Mercedes-AMG GT4 vor dem BMW-Duo Sami-Matti Trogen und Enzo Joulie (Walkenhorst Motorsport).

Rang sieben ging an Max Kronberg und Hendrik Still (W&S Motorsport) im Porsche vor Denis Bulatov und Marc de Fulgencio (BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport) im Mercedes-AMG sowie Nicolaj Møller Madsen und Ivan Ekelchik (Wimmer Werk Motorsport) in einem weiteren Porsche. Die Top 10 komplettierten Rodrigo Almeida und Josef Knopp (Mücke Motorsport) in einem weiteren Mercedes-AMG.

Stimmen nach dem Rennen

Mike David Ortmann - Sieger für Prosport Racing: "Ich bin sprachlos, dass wir nach dem Sieg gestern heute nochmals gewinnen konnten. Hugo hat am Anfang einen super Job gemacht. Wir hatten dann vielleicht ein wenig Glück mit dem Ausfall des W&S-Porsche, wobei wir aber auch die Pace gehabt hätten, um nach vorne zu fahren. Danke nochmals an das ganze Team für das perfekte Wochenende."

Hugo Sasse - Sieger für Prosport Racing: "Ich bin nach dem Start zunächst zurückgefallen, doch konnte mich dann wieder auf Platz drei vorarbeiten. Danach habe ich das Auto nur gemanagt. Mike hat im zweiten Rennabschnitt dann den Sieg nach Hause gefahren. Das ganz Team arbeitet immer extrem hart, was einfach nur lobenswert ist. In Hockenheim wollen wir nun versuchen, den Titel sicherzustellen."

Mex Jansen - Platz zwei für Walkenhorst Motorsport: "Die Qualifikation heute Morgen lief nicht perfekt, somit hatten wir höchstens ein Top-Fünf-Ergebnis erwartet. Wir hatten aber schon gestern gezeigt, dass wir hier Pace haben. Ich hatte dann einige Konkurrenten überholt - und Nico später genauso. Somit wurde es am Ende ein unerwarteter zweiter Platz."

Nico Hantke - Platz zwei für Walkenhorst Motorsport: "Es war ein super Rennen. Wir hatten jedoch bis zum Schluss Respekt davor, wieder einen Reifenschaden zu bekommen. Deswegen habe ich bis zur letzten Runde gewartet, um den vor mir fahrenden BMW zu überholen. Wir hätten nie gedacht, so weit nach vorne zu kommen und freuen uns sehr."

Tom Wood - Platz drei für FK Performance Motorsport: "Ich bin überglücklich. Es ist ein tolles Gefühl, wieder einmal auf dem Podium zu stehen - insbesondere auf einem so hohen Level wie in der ADAC GT4 Germany. Ein großer Dank geht an FK Performance. Das Auto fuhr sich das ganze Rennen wie auf Schienen."

Mohan Ritson - Platz drei für FK Performance Motorsport: "Mir fehlen einfach die Worte. Das Podium ist unglaublich. Wir hatten zwar immer ein starkes Auto, aber dennoch bislang ein schwieriges Jahr. Das ganze Team hat sich dieses Podium nun redlich verdient. Natürlich ist es schade, Platz zwei in der letzten Runde verloren zu haben, doch es wird nicht unser letztes Podium in der ADAC GT4 Germany sein."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.