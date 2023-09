ADAC GT4 Germany: Titelkampf geht auf Sachsenring in entscheidende Phase

In der ADAC GT4 Germany spitzt sich der Titelkampf zu. Am kommenden Wochenende findet auf dem Sachsenring die fünfte von sechs Saisonstationen statt. Dicht beieinander in der Tabelle liegen vier Rennwagen von drei Marken, deren Piloten mit guter Punkteausbeute eine Vorentscheidung anstreben.

Das verspricht Hochspannung pur auf der attraktiven 3,645 Kilometer langen Berg- und Talbahn in Hohenstein-Ernstthal der Nähe von Chemnitz. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen möchte, kann sich Eintrittskarten im Internet sichern. Die Rennen der ADAC GT4 Germany werden zudem wie üblich live im Free-TV auf Sport1 übertragen.

Mit der besten Ausgangslage reisen die Aston-Martin-Fahrer Hugo Sasse und Mike David Ortmann (Prosport Racing) an den Sachsenring. Die amtierenden Champions sind aktuelle Tabellenführer und haben in den vergangenen beiden Jahren mit drei Siegen in vier Wertungsläufen auf dem Sachsenring dominiert.

"Die Strecke liegt unserem Fahrstil und dem Auto ganz gut. Es gibt wenige Abschnitte, in denen Topspeed gefragt ist. Dementsprechend haben wir auf dem Sachsenring immer gut ausgesehen", beschreibt Sasse, worauf es auf der allen voran aus der Motorrad-WM bekannten Rennstrecke ankommt.

"Wir möchten die Tabellenführung weiter ausbauen und den nächsten Schritt in Richtung Titel machen", sagt Sasse. "Der Sachsenring ist eine meiner Lieblingsstrecken. Dadurch, dass die Zuschauer sehr nahe dran sind, ist die Atmosphäre immer richtig klasse. Schon in den vergangenen Jahren waren die Zuschauerzahlen am Sachsenring recht hoch. Ich denke, das wird dieses Jahr wieder ähnlich."

Mit lediglich fünf Punkten Rückstand liegt Denis Bulatov auf Rang zwei der Gesamtwertung. Für ihn wird das Rennwochenende am Sachsenring ganz speziell, denn sein Rennstall BCMC Motorsport aus Oelsnitz im Vogtland hat erstmals Heimspiel.

"Alle im Team freuen sich auf den Sachsenring, da uns sehr viele Bekannte, Partner und Sponsoren vor Ort besuchen werden. Denen möchten wir natürlich eine ganz große Show bieten", sagt Bulatov, der sich einen Mercedes-AMG GT4 mit Marc de Fulgencio teilt.

"Das Ziel sind ganz klar zwei Laufsiege", so Bulatov. "Ich möchte den Abstand in der Gesamtwertung verkürzen oder vielleicht sogar als Tabellenführer abreisen. Denn der Sachsenring sollte unserem Mercedes-AMG besser liegen als der Hockenheimring, auf dem dann das Saisonfinale ausgetragen wird. Somit wäre es ideal, wenn wir einen Punktepuffer aufbauen könnten."

Ebenfalls noch aussichtsreich im Titelrennen liegen Jan Philipp Springob und Simon Primm, die in einem weiteren Mercedes-AMG (CV Performance Group) 20 Punkte Rückstand auf Sasse/Ortmann haben. Die Tabellenvierten David Jahn und Jannes Fittje (W&S Motorsport) rechnen sich mit 30 Zählern Rückstand auch noch Chancen im Titelrennen aus.

Das Feld der ADAC GT4 Germany ist auch auf dem Sachsenring wieder extrem hochkarätig und ausgeglichen besetzt. Fahrzeuge der vier Marken Aston Martin, BMW, Mercedes-AMG und Porsche versprechen interessante Rennen.

Besetzt ist das Feld auch wieder mit spektakulären Gaststartern. So setzt der direkt am Sachsenring ansässige Rennstall East Racing Motorsport einen brandneuen BMW M4 GT4 ein. Gefahren wird das Auto von den Lokalmatadoren Steve Kirsch und Christopher Röhner. Und die CV Performance Group bringt einen dritten Mercedes-AMG für Neuling Fabio Rauer sowie Robin Falkenbach an den Sachsenring.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.