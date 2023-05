ADAC GT4 Germany vor spannendem Saisonauftakt in Oschersleben

Die ADAC GT4 Germany ist bereit für ihre fünfte Saison. Schauplatz des Saisonauftakts 2023 ist traditionsgemäß die Motorsport Arena Oschersleben in der Nähe von Magdeburg. Auf der nördlichsten Rennstrecke Deutschlands werden vom 26. bis 28. Mai insgesamt 29 GT4-Sportwagen der fünf Marken Aston Martin, BMW, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota erwartet.

Erstmals überhaupt startet die ADAC GT4 Germany im Rahmenprogramm der DTM. In der zweiten Saison tankt die Sportwagen-Serie den von Shell exklusiv für den ADAC entwickelten , der zu rund 50 Prozent aus regenerativ erzeugten Komponenten besteht.

Die Rennaction der ADAC GT4 Germany gibt es ab 2023 wieder im Fernsehen. Das Samstagsrennen wird von 11:15 und der Lauf am Sonntag ab 16:45 live im Free-TV und im Livestream übertragen. Auch der Besuch vor Ort lohnt sich. Tickets sind ab 39 Euro online auf dtm.com erhältlich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Als Titelverteidiger kommt Hugo Sasse an die Rennstrecke. Der Lokalmatador teilt sich wie im Vorjahr einen Aston Martin Vantage GT4 von Prosport Racing mit Mike David Ortmann.

"Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, den Saisonstart in meiner Heimat begehen zu können. Vor Ort werden mich viele Freunde, Bekannte und Familienangehörige anfeuern. Darüber freue ich mich sehr. Jetzt im Rahmen der DTM anzutreten, ist einfach nur grandios. Wir hatten im vergangenen Jahr beim ADAC GT Masters bereits viele Zuschauerrekorde, doch nun bei der DTM wird es sicher nochmals eine ganz andere Nummer. Die Leute in der Region sind motorsportaffin und freuen sich auf das Wochenende", so Sasse.

"Mit unserem Aston Martin haben wir ein gutes Paket und sind als Team perfekt aufgestellt. Im starken Feld der ADAC GT4 Germany sind zwei Top-Fünf-Platzierungen das Ziel, gerne aber auch mehr."

Ebenfalls um die Podestplätze mitkämpfen möchten David Jahn und Jannes Fittje (W&S Motorsport). Das Porsche 718 Cayman GT4-Duo hat bereits große Erfahrungen im ADAC GT Masters gesammelt und auch beim offiziellen Vorsaisontest vor rund zwei Wochen an gleicher Stelle überzeugt.

"Die ADAC GT4 Germany ist für uns auf jeden Fall eine neue Herausforderung. Doch bei den Testtagen hat es bereits gut gepasst. Die Konkurrenz wird sicherlich richtig stark sein. Ich habe aber auch große Ansprüche an mich selbst", erläutert Jahn.

"Wir gehen mit Respekt in die Saison, wollen jedoch alles geben und angreifen. Das Podium in beiden Läufen ist im Optimalfall das klare Ziel. Den Speed dafür haben wir auf jeden Fall. Unserem Porsche sollte die Strecke in Oschersleben liegen."

Die kürzeste Anreise hat am Wochenende Dominique Schaak. Der Magdeburger ist mit der Motorsport Arena seit frühester Kindheit verbunden - und fast täglich vor Ort, beispielsweise als Fahrsicherheitstrainer. Sein erstes Rennen erlebte er auf seiner Heimstrecke 2007 im ADAC Dacia Logan Cup.

Hugo Sasse ist aktueller Champion der ADAC GT4 Germany Foto: ADAC Motorsport

"Der Druck ist natürlich groß. Denn meiner Meinung nach, ist die ADAC GT4 Germany weltweit die stärkste GT4-Serie. Somit möchten wir zunächst einmal in die Punkte fahren. Sollte es weiter nach vorne gehen, wären wir dankbar und nehmen das gerne mit."

Im Feld der 58 Piloten fahren neben den Titelverteidigern Sasse/Ortmann noch zwei weitere Champions. Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport) teilt sich einen neuen BMW M4 GT4 mit Serienneuling und Trophy-Pilot Marat Khayrov. Nicolaj Möller Madsen fährt einen Porsche 718 Cayman GT4 mit dem aus der ADAC TCR Germany bekannten Eric Scalvini (Wimmer Werk Motorsport).

Für Furore wollen auch drei Damen sorgen: Celia Martin und Fabienne Wohlwend (Prosport Racing) bilden im Aston Martin ein reines Lady-Duo. Ihre Teamkollegin Jessica Bäckman startet gemeinsam mit Bruder Andreas Bäckman.

