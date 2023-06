ADAC GT4 Germany Zandvoort 2023: David Jahn sichert sich Samstags-Pole

David Jahn (W&S Motorsport) war in der Qualifikation für das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany in Zadnvoort nicht zu schlagen. Im Porsche 718 Cayman GT4 umrundete der frühere ADAC GT Masters-Pilot die Rennstrecke in 1:41.102 Minuten.

"Ich bin natürlich sehr glücklich. Die Poleposition war heute auch mein Ziel, da ich wusste, dass wir richtig gut aufgestellt sind", strahlt Jahn, der im Rennen mit Jannes Fittje startet. "Es war meine erste Zeitrunde der Session - und die hat einfach optimal gepasst."

Für die schnellste Runde der Qualifikation bekam Jahn aus den Händen von Matteo Braga zudem den Poleposition-Award überreicht. Rang zwei ging an Mercedes-AMG GT4-Fahrer Marcel Lenerz (EastSide Motorsport), der 0,914 Sekunden Rückstand hatte. Lenerz bestreitet das Rennen gemeinsam mit Denis Bulatow.

Drittschnellster Pilot der Qualifikation war Daniel Gregor in einem weiteren Porsche von W&S Motorsport. Der Teamkollege von Finn Zulauf lag 0,984 Sekunden zurück. Vierter wurde der Aston Martin Vantage GT4 der amtierenden Champions Hugo Sasse und Mike David Ortmann (Prosport Racing).

Ortmann, der die Qualifikation bestritt, büßte 1,131 Sekunden auf die Spitze ein. Die Top 5 komplettierte der Mercedes-AMG der aktuellen Tabellenführer Jan Philipp Springob und Simon Primm (CV Performance).

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.