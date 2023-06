ADAC GT4 Germany Zandvoort 2023: Sonntags-Pole für Denis Bulatow

Enges Feld im Qualifying zum zweiten Rennen der ADAC GT4 Germany in Zandvoort. Am Ende befanden sich die ersten vier Fahrzeuge innerhalb von lediglich 77 Tausendstelsekunden. Die Bestzeit ging mit 1:42.220 Minuten an Denis Bulatow im Mercedes-AMG GT4 von EastSide Motorsport.

"Die Strecke war in der Qualifikation heute tatsächlich ein wenig langsamer im Vergleich zum Vortag", sagt Bulatow, der sich im Rennen das Cockpit mit Marcel Lenerz teilt. "Denn es gab deutlich mehr Gummi auf dem Asphalt - und dadurch klebte das Auto regelrecht auf dem Boden."

"Somit galt es, gleich zu Beginn ordentlich Gas zu geben, um den Peak des Reifens perfekt zu treffen. Das ist mir gelungen. Danke auch an mein starkes Team, das mir abermals ein super Auto hingestellt hat", so Bulatow weiter Für das Erzielen der Bestzeit bekam Bulatow von Peter Koren, dem technischen Delegierten von Pirelli für die GT4, den Poleposition-Award verliehen.

Mit einem Rückstand von 0,026 Sekunden ging Platz zwei in der Qualifikation an Markenkollege Simon Primm (CV Performance), der sich im Rennen mit Jan Philipp Springob abwechselt. Rang drei sicherten sich Benjamin Lessennes und Ricardo van der Ende (Prosport Racing) im Aston Martin Vantage GT4. Lessennes, der in der Qualifikation im Auto saß, lag 0,064 Sekunden zurück.

Platz vier erzielte Gabriele Piana im BMW M4 GT4 von Bonk Motorsport. Dem Italiener, der mit Trophy-Pilot Marat Chairow startet, fehlten 0,077 Sekunden auf die Spitze. Die besten Fünf rundete der Porsche 718 Cayman GT4 von David Jahn und Jannes Fittje (W&S Motorsport), den Siegern des Samstagsrennens ab.

Das zweite Rennen der ADAC GT4 Germany in Zandvoort startet am Sonntag um 10:00 Uhr und wird live bei Sport1 im Free-TV übertragen. "Wir stehen ganz vorne und würden dort auch gerne das Rennen beenden", stellt Bulatow klar. "Doch das Feld ist mega stark und in den Rennen der ADAC GT4 Germany geht es immer richtig zur Sache. Wir geben unser Bestes. Mal sehen, was dabei herauskommt. Es kann alles passieren."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.