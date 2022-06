ADAC GT4 Germany Zandvoort: Ortmann mit Poleposition für Lauf 2

Audio-Player laden

Mike David Ortmann sicherte sich den ersten Startplatz für das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Circuit Zandvoort. Der Prosport-Racing-Fahrer setzte schon in der ersten Hälfte der 20-minütigen Session eine Zeit von 1:41.793 Minuten.

"Ich bin immer ein Freund davon, in der Qualifikation recht früh auf die Strecke zu gehen, damit ich eine einigermaßen freie Runde habe. Das hat perfekt geklappt", so Ortmann, der sich den Aston Martin Vantage GT4 im Rennen mit Hugo Sasse teilt.

"Jetzt bin ich nur noch überglücklich über das Ergebnis. Wir haben im Team derzeit wirklich einen Lauf. Das Rennen kann kommen. Der Sieg ist das klare Ziel." Als schnellster Pilot der Qualifikation hat Ortmann auch den Pirelli-Poleposition-Award verliehen bekommen und ein hochwertiges Balance-Board erhalten.

"Darüber freue ich mich sehr. Als Rennfahrer sind Dinge wie mentales Training oder auch Gleichgewichtsübungen sehr wichtig. Insofern wird das Brett einen guten Platz bei mir zuhause bekommen", freute sich Ortmann mächtig über das Präsent von Pirelli.

Mit einem Rückstand von 0,279 Sekunden platzierte Denis Bulatov den Mercedes-AMG GT4 von EastSide Motorsport auf Position zwei. Es ist das beste Qualifikationsergebnis des Teams aus Sachsen in der ADAC GT4 Germany. Bulatov teilt sich im Rennen das Cockpit mit Lukas Mayer.

Rang drei in der Qualifikation ging an Hendrik Still. Der Pilot von W&S Motorsport, der gemeinsam mit Max Kronberg startet, lag 0,302 Sekunden zurück. Vierter wurde der Aston Martin von Ben Dörr und Romain Leroux (Dörr Motorsport), die 0,492 Sekunden zurücklagen.

Die Top 5 komplettierte der Mercedes-AMG von Julian Hanses (24/Hilden) und Theo Oeverhaus (17/Osnabrück, beide CV Performance Group). In der ADAC GT4 Germany folgt am Samstag ab 17:25 Uhr zunächst Lauf 1 in Zandvoort. Auch da ist die Ausgangslage für Mike David Ortmann perfekt, da Teamkollege Sasse das Rennen von der Poleposition aus starten wird.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.