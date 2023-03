Allied-Racing bringt zwei Porsche 718 Cayman GT4 in die ADAC GT4 Germany

Audio-Player laden

Allied-Racing ist in der ADAC GT4 Germany ein echter Dauerbrenner: Das Team aus dem oberbayrischen Huglfing hat an bislang allen Läufen der ADAC Sportwagen-Serie teilgenommen und wird auch 2023 wieder am Start stehen. Der Rennstall von Jan Kasperlik setzt zwei Porsche 718 Cayman GT4 ein.

Alle vier Fahrer stehen bereits fest. Im Aufgebot setzt Allied-Racing auf eine Mischung aus Jugend und Erfahrung. Saisonstart der ADAC GT4 Germany ist von 26. bis 28. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben im Rahmenprogramm der DTM.

Ein Auto teilen sich Tom Kieffer und Christian Kosch. Die beiden schnellen Luxemburger gehen in ihre vierte gemeinsame Saison. In den vergangenen beiden Jahren konnten sie jeweils den Titel in der Trophy-Wertung einfahren. Das Meisterschaftstripple ist das ausgemachte Ziel für 2023.

"Never change a winning team!", blickt Kieffer auf die Saison voraus. "Ich freue mich, mit Chris diese Saison zum zweiten Mal den Trophy-Titel zu verteidigen. Wir kennen den Wettkampf der letzten Jahre und wollen auch 2023 wieder das Feld der ADAC GT4 Germany Trophy-Fahrer dominieren und Punkte für das Team Allied-Racing sammeln."

Der Schwesterwagen wird von zwei Youngstern pilotiert: Serienneuling Nathan Schaap, der aus dem Kartsport aufsteigt, und Alexander Hartvig aus Dänemark. "In der kommenden Saison rechne ich mit einem starken Wettkampf. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen werde ich mein Bestes geben und mit Allied-Racing um die Meisterschaft fahren", erklärt Hartvig, der bereits seit 2021 in der ADAC GT4 Germany antritt.

Allied-Racing kann auf eine erfolgreiche Vergangenheit in der ADAC GT4 Germany zurückblicken. Sieben Laufsiege, eine Fahrermeisterschaft, eine Teammeisterschaft und zwei Trophy-Titel schlagen zu Buche. Diese Bilanz soll 2023 weiter ausgebaut werden.

"Als erfolgreiches Team der vergangenen ADAC GT4 Germany Saisons, bleiben wir der Serie treu. Mit unserem diesjährigen Fahrer Line-Up sehen wir uns nicht nur in der Trophy-Wertung, sondern auch mit unserem Hartvig-Schaap Duo unter den Meisterschaftsplätzen. Kontinuierliche Weiterentwicklung und die Investition in Nachwuchsfahrer sind für uns genauso Priorität wie Podiumsplätze", betont Teamchef Jan Kasperlik.

