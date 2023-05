Auftakt ADAC GT4 Germany 2023 Oschersleben: Pole-Award für Bulatov

In der Qualifikation für das Samstagsrennen beim Saisonauftakt der ADAC GT4 Germany 2023 in Oschersleben ging es richtig spannend zur Sache. Mit einer Zeit von 1:29.587 Minuten holte sich Denis Bulatov im Mercedes-AMG GT4 von BCMC Motorsport den ersten Startplatz.

"Es ist meine erste Pole in der ADAC GT4 Germany. Das ist einfach nur ein mega Gefühl. Wir haben das heute vielleicht nicht unbedingt erwartet. Doch es hat alles zusammengepasst. Das Timing zum Herausfahren war ideal und die Pirelli-Reifen genau auf dem Punkt. Mein Dank geht an das Team, das mir einfach ein super Auto gegeben hat", strahlt Bulatov, der sich den Mercedes-AMG mit der Startnummer 4 mit Marcel Lenerz teilt.

Durch das Fahren der schnellsten Qualifikationsrunde bekam Bulatov den von Pirelli gesponserten Poleposition-Award verliehen und in diesem Zusammenhang einen Formel-1-Windkanal-Reifen von Pirelli mit individueller Gravur aus den Händen von Matteo Braga überreicht. "Das ist ein unglaubliches Präsent. Ich werde den Reifen als eine Trophäe bei mir zu Hause aufstellen. Er wird mir nun immer eine gute Erinnerung an diese Poleposition sein", so Bulatov.

Mit 0,038 Sekunden Rückstand nur knapp geschlagen wurde Markenkollege Alexander Connor (Mücke Motorsport), der im Rennen gemeinsam mit Emil Gjerdrum startet. Auch Platz drei ging an einen Mercedes-AMG: Jan Philipp Springob von der CV Performance Group lag 0,153 Sekunden zurück. Er fährt mit seinem neuen Teamkollegen Simon Primm.

Rang vier eroberte mit 0,343 Sekunden Rückstand der BMW M4 GT4 von Walkenhorst Motorsport mit Sami-Matti Trogen und Enzo Joulié. Deren Teamkollegen Mex Jansen und Nico Hantke komplettierten die Top 5.

Das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany wird live bei SPORT1 im Free-TV übertragen und auch auf dem neuen Motorsportkanal des ADAC auf YouTube gezeigt. Die Ampeln springen um 11:30 Uhr auf Grün.

"Wir starten von ganz vorne und möchten im Rennen natürlich die Position halten. Oschersleben ist dafür bekannt, dass das Überholen eine Herausforderung ist. Wir haben eine super Rennpace. Das Podium sollte mindestens drin sein", blickt Polesetter Bulatov auf den Saisonauftakt voraus.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.