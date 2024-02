Champions Schrey/Piana kommen in ADAC GT4 Germany zurück

Eines der erfolgreichsten Fahrer-Duos in der Geschichte der ADAC GT4 Germany kehrt zurück: Michael Schrey und Gabriele Piana nehmen an der Saison 2024 teil und fahren einen BMW M4 GT4 von Hofor Racing by Bonk Motorsport.

Schrey/Piana traten bereits von 2020 bis 2022 als Teamkollegen in der Sportwagen-Serie des ADAC an und konnten in dieser Zeit acht Laufsiege erzielen. 2021 krönten sie sich zum Fahrer-Champion. Im Jahr davor belegten sie final Tabellenplatz zwei.

"Ich freue mich schon sehr auf meine Rückkehr in die ADAC GT4 Germany - eine Serie, mit der ich sehr viele schöne Erinnerungen verbinde. Zusammen mit Gabi und Hofor Racing by Bonk Motorsport haben wir hier viele fantastische Momente erlebt, allen voran natürlich in der Saison 2021, als es uns gelungen ist, den Meistertitel einzufahren. 2024 möchten wir erneut ganz vorne mitmischen und alles geben, um zum zweiten Mal Champion zu werden", so Schrey.

Das Duo machte 2023 eine ADAC GT4 Germany-Pause und startete gemeinsam in der GT4 European Series. Mit Erfolg: Schrey/Piana gewannen auch auf der europäischen Bühne den Titel. Piana fuhr 2023 zusätzlich auch in der ADAC GT4 Germany und war Teamkollege von Trophy-Champion Marat Chairow. Der Italiener ist zudem der einzige Pilot, der seit 2019 an allen Rennen der ADAC GT4 Germany teilgenommen hat.

Der neuerliche gemeinsame Einsatz in der ADAC GT4 Germany wurde bewusst überlegt und soll Schrey/Piana auf den nächsten Schritt vorbereiten: Das ADAC GT Masters, im dem mit den leistungsstärkeren GT3-Fahrzeugen gefahren wird.

"Das ADAC GT Masters ist eine sehr interessante Plattform und für uns auch eine mögliche Option in der Saison 2025. Fest steht in jedem Fall, dass wir uns die Serie bei einem Gaststart in der zweiten Saisonhälfte näher ansehen werden und ich mich schon jetzt unheimlich auf diesen GT3-Einsatz freue", erläutert Schrey.

Saisonstart der ADAC GT4 Germany ist vom 26. vom 28. April in der Motorsport Arena Oschersleben. Dort beginnt am selben Wochenende auch die Saison des ADAC GT Masters.

