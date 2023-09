ADAC GT4 Germany: David Jahn auf Poleposition am Samstag

David Jahn (32/Leipzig) war in der Qualifikation zu Lauf 1 der ADAC GT4 Germany auf dem Sachsenring nicht zu schlagen und fuhr mit 1:25.486 Minuten die Bestzeit. "Darüber bin ich natürlich sehr glücklich. Denn es ist meine zweite Poleposition in der fünften Qualifikation des Jahres", strahlt der frühere ADAC GT Masters-Pilot, der sich einen Porsche 718 Cayman GT4 von AVIA W&S Motorsport mit Jannes Fittje (24/Langenhain) teilt. "Das Team hat mir wieder einmal ein großartiges Auto hingestellt."

"Die Qualifikation lief nicht wirklich einfach. Ich musste schon in meiner Vorbereitungsrunde richtig Gas geben, damit ich später nicht in Verkehr kommen würde. Das ist natürlich nicht ideal", so Jahn weiter. "In der eigentlichen schnellen Runde hatte ich in Kurve 8 dann trotzdem etwas Verkehr. Das hat etwas Zeit gekostet, doch es hat letztendlich ja zu Startplatz 1 gereicht." Für seine Leistung bekam Jahn aus den Händen von Michael Blaufuss (Leiter Motorsport Pirelli Deutschland) zudem den Pirelli-Poleposition-Award verliehen.

Mit einem Rückstand von 0,429 Sekunden sicherte sich Markenkollege Nicolaj Møller Madsen (30/DNK) Rang 2 der Qualifikation. Der Champion von 2020 teilt sich im Rennen einen Cayman mit Ivan Ekelchik (26/ARM, beide Wimmer Werk Motorsport). Der Aston Martin Vantage GT4 der aktuellen Tabellenführer Hugo Sasse (19/Aschersleben) und Mike David Ortmann (23/Ahrensfelde, beide Prosport Racing) belegte Rang 3. Ortmann, der die Qualifikation bestritt, hatte einen Rückstand von 0,433 Sekunden.

Vierte wurden Jahns AVIA W&S Motorsport-Teamkollegen Daniel Gregor (17/Maikammer) und Finn Zulauf (19/Königstein im Taunus, beide AVIA W&S Motorsport), die 0,588 Sekunden zurücklagen. Die Top 5 komplettierten Nathan Schaap (17/NLD) und Alexander Hartvig (20/DNK, beide Allied-Racing) in einem weiteren Porsche.

Das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Sachsenring wird um 16:40 Uhr gestartet und live im Free-TV bei SPORT1 übertragen. "Wir wissen, dass es im Rennen bei hohen Temperaturen für uns schwer werden könnte, somit wollen wir uns so breit wie möglich machen, um die Spitze zu verteidigen", schaut Jahn voraus. "Ziel ist aber auf jeden Fall der Laufsieg, denn wir müssen im Titelrennen Punkte aufholen."

Mit Bildmaterial von ADAC.