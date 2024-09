Erstes Italo-Team in der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring

Premiere für die ADAC GT4 Germany: Beim Rennwochenende vom 27. bis 29. September auf dem Red Bull Ring tritt erstmals überhaupt ein Rennstall aus Italien in der Sportwagen-Serie des ADAC an. Dabei handelt es sich um das Team Promodrive, das einen neuen BMW M4 GT4 an den Start bringen wird.

"Wir schauen bereits seit letztem Jahr intensiv auf die ADAC GT4 Germany", erklärt Teammanager Gianluca Nataloni. "Es ist eine großartige Serie, die sehr gut organisiert ist. Somit lag es auf der Hand, einen Gaststart anzugehen. Alle im Team fiebern dem Einsatz entgegen. Wir wollen uns auf dem hohen Level von der besten Seite präsentieren."

Promodrive wurde vom italienischen Rennfahrer Stefano Gabellini gegründet und hat seit vielen Jahren eine starke Verbindung zu BMW. So organisierte man beispielsweise drei Jahre lang den BMW M2 CS Racing Cup Italy oder auch die Mini Challenge Italy. Teamchef Gabellini war für einige Zeit selbst Werks-Fahrer von BMW Italien in diversen Meisterschaften.

Seit 2024 ist Promodrive nun mit dem M4 GT4 unterwegs. Mit Erfolg: Nach bislang drei Laufsiegen führt das Team aus der Nähe von Rimini die Tabelle in der GT4 Italy an. Zudem wurde im Mai ein Gaststart in der GT4 European Series beim Heimspiel in Misano absolviert. Nun folgt der nächste internationale Einsatz beim ADAC-Event in der Steiermark.

"Natürlich kennt das Team den Red Bull Ring, doch mit dem M4 GT4 waren wir dort noch nicht unterwegs. Insofern werden wir in den freien Trainings sicherlich einige Arbeit haben. Zudem müssen wir uns auch noch etwas an die Pirelli-Reifen gewöhnen", blickt Nataloni voraus.

Das BMW-Steuer werden sich auf dem Red Bull Ring der 17-jährige Finne Benjamin Sylvestersson und der 26-jährige Ugo Federico Bagnasco aus San Marino teilen. Sylvestersson kommt aus der Mini Challenge Academy und ist mit Promodrive bereits in der italienischen GT4 unterwegs.

Promodrive ist das erste italienische Team, das in der ADAC GT4 Germany an den Start geht

Foto: Promodrive

Bagnasco holte 2021 den Titel in der Mini Challenge und trat letztes Jahr im BMW M2 CS Racing Cup Italy an. Beim Event der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring wird er sein Debüt im BMW M4 GT4 geben.

"Ich denke, dass wir auf dem Red Bull Ring nicht um die Laufsiege mitkämpfen werden. Denn die ADAC GT4 Germany ist extrem gut besetzt", meint der Teammanager. "Unser Ziel ist es, dass Benjamin in einem der beiden Rennen auf das Podium in der Junior-Wertung kommt. Das schätzen wir als realistisch ein. Wenn er mit einem Pokal nachhause fährt, wäre er sehr glücklich."

Der Auftritt auf dem Red Bull Ring geschieht mit Blick auf 2025. "Es hatte nicht geklappt, für 2024 in Vollzeit in der ADAC GT4 Germany anzutreten. Doch für das kommende Jahr ist es definitiv eine Möglichkeit, die wir prüfen", so Nataloni weiter.

"Benjamin hat sich dieses Jahr in der italienischen Serie sehr gut entwickelt. Wir schauen gerade nach einem zweiten permanenten Fahrer. Somit könnte eine komplette Saison in der deutschen Serie eventuell Realität werden."