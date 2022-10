Fahrerlagerradar der ADAC GT4 Germany vom Sachsenring

Audio-Player laden

In einem Mercedes-AMG GT4 von EastSide Motorsport nahm auch Sachsenring-Geschäftsführer Ruben Zeltner an den Rennen der ADAC GT4 Germany teil. Und das mit Erfolg: Gemeinsam mit Teamkollege Ralf Grösel stand er zweimal auf dem Podest der Trophy-Wertung.

"Es war ein total aufregendes Wochenende. Es lief genauso, wie ich es mit ausgemalt hatte, denn ich hatte richtig viel Spaß", blickt Zeltner zurück. "Sportlich konnte ich mich von Session zu Session steigern. Die ADAC GT4 Germany ist eine extrem wettbewerbsfähige Serie."

- Sein Debüt in der ADAC GT4 Germany gab Dominik Fugel. Der Chemnitzer, der 2021 beide Rennen in der ADAC TCR Germany auf den Sachsenring gewann, fuhr einen Mercedes-AMG GT4 von Schnitzelalm Racing und konnte Fugel überzeugen. Die Qualifikation zu Lauf eins beendete er auf Platz zehn. Im Samstagsrennen ging es zusammen mit Tim Neuser auf Rang elf.

"Der Gaststart hat mir sehr gut gefallen. Im Feld der ADAC GT4 Germany gibt es viele Zweikämpfe. Das Team hat das Auto super vorbereitet. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, komme ich sicherlich in die Serie zurück."

- Für seine Rückkehr in die ADAC GT4 Germany nahm William Tregurtha (CV Performance Group) einen langen Weg auf sich. Da es keine passenden Flüge gab, entschied sich der Brite dazu, mit seinem Vauxhall Corsa (Rechtslenker) nach Sachsen zu reisen.

"Die Fahrt dauerte rund 13,5 Stunden und ging auch durch den Eurotunnel", berichtet er. Die Mühen haben sich gelohnt. Gemeinsam Julian Hanses beendete Tregurtha das Samstagsrennen im Mercedes-AMG GT4 auf Platz zwei.

- Für Overdrive Racing verlief das Samstagsrennen nicht nach Plan. Zwei der drei Porsche 718 Cayman GT4 wurden nach Einschlägen in die Streckenbegrenzung heftig beschädigt. Das Auto von Tano Neumann und Joachim Bölting konnte über Nacht wieder hergerichtet werden.

Wie gut die Qualität der Overdrive-Techniker war, belegt die Qualifikation am Sonntagmorgen. Mit lediglich einer Sekunde Rückstand fuhr Trophy-Pilot Neumann auf Rang 18 im 29 Wagen starken Feld.

- Auf allen drei Fahrzeugen von Overdrive Racing wurde ein Sticker mit der Aufschrift "Get well soon ALEX!!!" geklebt. Die Botschaft richtete sich an Teamchef Alexandar Zwetkow, der zu den sympathischsten und angesehensten Personen im Fahrerlager zählt. Zwetkow ist schwer erkrankt und konnte wegen einer großen Operation nicht zum Sachsenring kommen.

"Es war super, wieder zurück in der Serie zu sein", erklärt Kofler, der 2019 und 2020 insgesamt drei Laufsiege in der ADAC GT4 Germany erzielte. "Mit dem KTM X-Bow GT4 auf dem Sachsenring zu fahren macht immer Spaß. Die Strecke liegt dem Auto sehr gut."

- Mit einem Doppelsieg konnte das Porsche-Duo Tom Kieffer und Christian Kosch (Allied-Racing) auf dem Sachsenring bereits vorzeitig die Meisterschaft in der Trophy-Wertung der ADAC GT4 Germany klarstellen. "Wir sind natürlich überglücklich, den Titel verteidigt zu haben. Wir können es noch gar nicht so richtig glauben", strahlten die beiden Luxemburger. "Jetzt können wir das Finale auf dem Hockenheimring noch mehr genießen."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.