Finn Zulauf/Josef Knopp 2024 im W&S-Motorsport-Porsche

W&S Motorsport tritt auch in der Saison 2024 wieder in der ADAC GT4 Germany an. Der Rennstall aus Ofterdingen vertraut dabei auf das Piloten-Duo Finn Zulauf und Josef Knopp.

"Es ist großartig, mit Finn und Josef zwei junge und ehrgeizige Fahrer im Team zu haben. Finn begleiten wir schon länger und die Entwicklung, die er in den vergangenen Jahren gemacht hat, ist enorm und beeindruckend. Josef möchte ich herzlich willkommen heißen", erklärt Teamchef Daniel Schellhaas.

Für die beiden 19-Jährigen ist die ADAC GT4 Germany nicht neu. Zulauf ist bereits seit 2021 in der Serie am Start und konnte 2022 und 2023 jeweils einen Laufsieg erzielen.

Der Tscheche Knopp kam 2022 mit einem KTM X-Bow GT4 in die ADAC GT4 Germany und startete 2023 mit einem Mercedes-AMG GT4. Der von W&S Motorsport betreute Porsche 718 Cayman GT4 ist somit sein drittes Fahrzeugmodell im Championat.

Zulauf/Knopp gehen mit großen Ambitionen in die Saison, die Ende April in der Motorsport Arena Oschersleben beginnt. Sowohl der Titel in der Fahrer-Wertung als auch in der Junior-Wertung sind das ausgemachte Ziel. Zudem möchte das Duo dazu beitragen, den 2023 erzielten Team-Titel für W&S Motorsport zu verteidigen.

"Ich freue mich sehr, wieder mit W&S Motorsport in der ADAC GT4 Germany anzutreten. Nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund unglücklicher Umstände nicht mit dem Titelgewinn in der Fahrerwertung geklappt hat, ist der Kampf um die Meisterschaft in diesem Jahr ganz klar das Ziel", so Zulauf.

"Ich freue mich auch sehr darauf, mir das Cockpit mit Josef zu teilen und ich denke, dass wir eine gute Fahrerkombination sind und viel Potenzial haben."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.