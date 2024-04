FK Performance bringt in der Saison 2024 vier BMW M4 GT4 an den Start

In der ADAC GT4 Germany wird es in der Saison 2024 ein Großaufgebot an BMW M4 GT4 geben. Allein FK Performance Motorsport bringt vier Exemplare an den Start. Der Rennstall aus Bremen hatte 2023 das Debüt in der Sportwagen-Serie des ADAC mit einem Fahrzeug gegeben - nun wurde das Programm um den Faktor vier vergrößert.

"Wir blicken stolz auf unser Aufgebot in der ADAC GT4 Germany - mit vier starkbesetzten Fahrzeugen gehen wir mit einem extrem konkurrenzfähigen Aufgebot in die Saison", erklären die Teameigner Fabian Finck und Martin Kaemena.

Einen M4 GT4 pilotieren Leyton Fourie aus Südafrika und der Deutsche Max Rosam. Beide kennen die ADAC GT4 Germany bereits. Rosam absolvierte die Saison 2022 im BMW eines konkurrierenden Teams und konnte 28 Punkte in der Gesamtwertung einfahren.

Fourie hatte beim Saisonfinale 2023 auf dem Hockenheimring einen Gaststart absolviert. Beide waren in der Vorsaison im BMW M2 Cup unterwegs, wobei Fourie sich den Titel sichern konnte. "Bereits im Vorjahr haben Leyton und Max im BMW M2 Cup herzerfrischenden Motorsport gezeigt. Nun freuen wir uns sehr, dass die beiden in diesem Jahr für uns in der ADAC GT4 Germany antreten werden", so Finck und Kaemena weiter.

"Beide Fahrer sind große Talente mit einer großen Zukunft im internationalen GT-Sport. Wir sind gespannt, wie sich ihre Karriere entwickeln wird und vor allem, was sie in diesem Jahr in unserem BMW erreichen können!"

2024 mit acht Piloten in vier Autos

Ein erfolgversprechendes Duo bilden die beiden Briten Joseph Warhurst und Tom Edgar. Warhurst gibt 2024 sein Debüt im GT4-Sport. Sein Landsmann Edgar trat im Vorjahr in der GT4 European Series an - und konnte dort einen Laufsieg sowie Platz drei in der Gesamtwertung erzielen.

"Mit Joseph Warhurst und Tom Edgar werden zwei hochtalentierte Briten unseren zweiten BMW M4 GT4 in der ADAC GT4 Germany steuern. Beide konnten in den vergangenen Jahren tolle Erfolge einfahren, die uns zuversichtlich stimmen, dass wir mit ihnen um Topergebnisse in der anstehenden Saison kämpfen können", blicken Finck und Kaemena voraus.

Einer von vier BMW M4 GT4 von FK Performance Foto: Berzerkdesign

Auch für Ritson ist die ADAC GT4 Germany kein Neuland. Bereits 2023 war er im ADAC Championat für FK Performance Motorsport unterwegs. Highlight in der Premierensaison war Rang drei im Sonntagsrennen auf dem Sachsenring. Van de Craats wechselt aus dem BMW M2 Cup Benelux in die ADAC GT4 Germany.

Saisonstart der ADAC GT4 Germany ist vom 26. bis 28. April in der Motorsport Arena Oschersleben im Rahmenprogramm der DTM. Am 11. April finden auf dem Hockenheimring die offiziellen Testfahrten der ADAC Serie statt.

Mit Bildmaterial von Berzerkdesign.