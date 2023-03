Hofor by Bonk 2023 mit zwei neuen BMW in der ADAC GT4 Germany

Audio-Player laden

Hofor Racing by Bonk Motorsport gehört zu den Teams der ersten Stunde in der ADAC GT4 Germany. Der Rennstall aus Münster in Westfalen hat bislang alle Rennen der Sportwagen-Serie bestritten und ist auch in der Saison 2023 wieder mit von der Partie.

Auch in Bezug auf die Fahrzeugmarke gibt es Konstanz. Hofor by Bonk setzt weiterhin auf BMW und bietet zwei M4 GT4 auf. Zum Zug kommt jedoch das ganz neue Modell mit Reihensechszylinder-Turbomotor und bis zu 550 PS. Saisonstart der ADAC GT4 Germany ist vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben.

Ebenfalls bislang alle ADAC GT4 Germany-Rennen absolviert hat Gabriele Piana. Der Meister der Saison 2021 tritt in diesem Jahr aber nicht mehr mit Langzeit-Teamkollege Michael Schrey an, sondern mit Trophy-Pilot Marat Chajrow. "Ich freue mich riesig auf die Saison in der ADAC GT4 Germany", erklärt Piana.

Piana und Chajrow auch privat befreundet

"Mir persönlich ist es mittlerweile sehr wichtig, die Zeit an der Rennstrecke mit Menschen zu verbringen, die ich mag und liebe. Das ist beim Team Hofor by Bonk absolut der Fall und auch bei Michael mit dem ich 2023 in der GT4 European Series starte. Wir sind eine echte Familie und immer füreinander da. Genauso ist es auch bei meinem neuen Teamkollegen Marat, der nicht nur ein super Freund von mir ist, sondern eine richtig tolle Persönlichkeit."

Marat Chajrow gibt 2023 sein Debüt in der ADAC-Serie. "Er wohnt in Mailand und somit in der Nähe meines Zuhause. Wir gehen ab und zu zusammen Essen. Dabei hat sich die Idee eines Programms in der ADAC GT4 Germany entwickelt", erläutert Piana. "Mit Marat bin ich bereits vor einigen Jahren in Russland Rennen gefahren. Er ist ein top Pilot und weiß, worauf es im Rennauto ankommt."

Nach zwei zweiten Plätzen, einem Meistertitel und einmal Platz vier in der Gesamtwertung, wird der Fokus von Piana in seiner fünften ADAC GT4 Germany-Saison jedoch ein wenig anders sein. "Es wird wohl etwas weniger Stress und Druck geben, denn wir fahren aller Voraussicht nach nicht um die Gesamtmeisterschaft. Wir müssen realistisch sein."

Team setzt auf "eine gute Mischung aus Erfahrung und Schnelligkeit"

"Marat bestreitet seine erste Saison in der Serie und muss sich an die Strecken gewöhnen", beschreibt der Italiener. "Doch wer mich kennt, der weiß, dass ich immer gewinnen will. Also warten wir mal ab, was die Saison so bringt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Herausforderung."

Mit dem neuen BMW M4 GT4 hat Piana bereits viele Testrunden gedreht. "Ich habe großen Respekt vor den BMW-Ingenieuren. Schon der alte M4 GT4 war ein grandioses und immer schnelles Auto", vergleicht Piana. "Der Neuwagen fühlt sich natürlich moderner an. Ich denke, dass er über die Distanz noch stärker sein wird, insbesondere in Bezug auf die Haltbarkeit der Reifen. Auch bei sehr kalten oder nassen Bedingungen sehe ich einige Vorteile."

Stark besetzt ist auch der zweite BMW von Hofor by Bonk. Hier teilen sich die beiden Finnen Matias Nuoramo und Nikolas Pirttilahti das Cockpit. "Beide Teams sind eine gute Mischung aus Erfahrung und Schnelligkeit", stellt Teamchef Michael Bonk klar. "Wir hoffen auf ein ordentliches Abschneiden."

