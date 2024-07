Jamaika-Porsche: Summerbell/Gore nun für W&S Motorsport

Mit karibischen Vibes, einer ordentlichen Portion guter Laune und mächtig Motorsport-Leidenschaft sind Senna Summerbell (22/JAM) und Thomas Gore (19/JAM) zur Saison 2024 in die ADAC GT4 Germany eingestiegen.

Nachdem die zwei Jamaikaner die beiden ersten Rennwochenenden in einem Audi R8 LMS GT4 bestritten haben, wechseln sie nun das Fahrzeug. Summerbell/Gore treten ab dem Rennwochenende auf dem Nürburgring (16. bis 18. August) im Porsche 718 Cayman GT4 von AVIA W&S Motorsport an.

Der bunte Jamaika-Porsche ist ähnlich wie zuvor der Audi in den jamaikanischen Landesfarben Schwarz, Gelb und Grün foliert - und somit ein echter Hingucker im Feld.

"Wir möchten Senna und Tommi sehr herzlich willkommen heißen und werden die beiden bestmöglich unterstützen, sodass sie sich schnell an das Auto gewöhnen und sich als Fahrer weiterentwickeln. Ich freue mich, dass sie AVIA W&S Motorsport ausgewählt haben, um sie auf ihrem Weg im europäischen Motorsport zu begleiten. Ich bin gespannt, den Jamaika-Porsche zum ersten Mal auf der Strecke zu sehen."

Bestes Ergebnis der beiden Reggae-Racer war im bisherigen Saisonverlauf ein 18. Platz im Sonntagsrennen in der Motorsport Arena Oschersleben. Dies möchte das Duo in der zweiten Saisonhälfte natürlich verbessern.

"Ich freue mich darauf, aus dieser neuen Chance so viel wie möglich zu lernen, um wieder in die Spur zu kommen und die Ergebnisse zu erzielen, zu denen wir meiner Meinung nach in der Lage sind. Wir werden alles geben, um unser Land, unsere Sponsoren und das Team AVIA W&S Motorsport auf höchstem Niveau zu vertreten", ist Gore hoch motiviert.

"Obwohl wir in unserer bisherigen Kampagne mit einigen Herausforderungen konfrontiert waren, bin ich zuversichtlich, dass AVIA W&S Motorsport uns die Möglichkeiten bietet, die wir brauchen, um zu lernen und bessere Ergebnisse zu erzielen", fügt Summerbell an. "Das Team verfügt über eine unglaubliche Auswahl an Fahrern und höchstprofessionellen Teammitgliedern,"

Somit tritt AVIA W&S Motorsport nun mit vier Porsche in der ADAC GT4 Germany an. Der Rennstall aus Ofterdingen liegt aktuell auf Platz zwei der Teamwertung. Beim Rennwochenende auf dem Norisring erzielten Finn Zulauf (19/Königstein im Taunus) und Josef Knopp (20/CZE) im Sonntagsrennen den ersten Saisonsieg für die Mannschaft von Patrick Wagner und Daniel Schellhaas.