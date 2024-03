Joulié/de Fulgencio fahren 2024 im Mercedes-AMG GT4 von BWT Mücke

Die ADAC GT4 Germany sieht auch in der Saison 2024 wieder pink. Nachdem BWT Mücke Motorsport bereits im Vorjahr mit zwei Mercedes-AMG GT4 im Sportwagen-Championat das ADAC unterwegs war, tritt der Berliner Rennstall auch 2024 wieder im markanten Farbdesign an. Im Cockpit teilen sich Enzo Joulié (19/ Andorra) und Marc de Fulgencio (24/Spanien) die Lenkrad-Arbeit.

"Wir freuen uns sehr, Marc und Enzo in der kommenden Saison in unserem Team willkommen zu heißen", erklärt Teamchef Stefan Mücke. "Beide Fahrer sind jung, motiviert und haben mit Siegen und Podestplätzen in verschiedenen Meisterschaften ihr Können bereits hinlänglich unter Beweis gestellt."

"Mit Enzo und Marc haben wir ein sehr starkes Fahrer-Duo für unseren Mercedes-AMG GT4 gefunden. Mit dieser Top-Besetzung wollen wir definitiv ein Wörtchen im Kampf um den Titel in der ADAC GT4 Germany mitsprechen."

Marc de Fulgencio kennt die ADAC GT4 Germany bestens. Er gab in der Saison 2021 sein Seriendebüt und absolvierte auch 2022 einen Gaststart. Im Vorjahr teile sich de Fulgencio bei drei Rennwochenenden einen Mercedes-AMG GT4 mit Vize-Meister Denis Bulatov. Mit Erfolg: Das Duo konnte das Sonntagsrennen auf dem Lausitzring gewinnen.

Auch Enzo Joulié war bereits in der ADAC GT4 Germany am Start. 2023 pilotierte er einen BMW M4 GT4 und konnte die Saison auf Platz vier der Junior-Wertung abschließen.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.