KCMG-Toyota: Wieder Gaststart in ADAC GT4 Germany am Nürburgring

Internationaler Gaststart beim nächsten Rennwochenende der ADAC GT4 Germany vom 16. bis 18. August auf dem Nürburgring: Das Team KCMG aus Hongkong wird einen Toyota GR Supra GT4 Evo an den Start bringen.

Am Steuer des japanischen Rennwagens sitzen die beiden Neuseeländer Tom Bewley und William Exton. "Es gibt weltweit keine wettbewerbsfähigere GT4-Serie als die ADAC GT4 Germany. Insofern freuen wir uns riesig auf den Einsatz", erklärt Teammanager Matt Howson.

Die beiden Piloten traten in der abgelaufenen Saison in der neuseeländischen Toyota 86 Championship an - und konnten mit starken Leistungen glänzen. Bewley holte den Titel und Exton belegte den dritten Platz.

Als Belohnung dafür wurden sie schließlich von Toyota Gazoo Racing New Zealand ausgewählt, um den Gaststart auf dem Nürburgring zu absolvieren. Bereits 2023 nahmen zwei Fahrer aus 'Down Under' am Rennwochenende der ADAC GT4 Germany in der Eifel Teil und konnten vorne im Feld mitmischen.

"Für Tom und William wird der Auftritt auf dem Nürburgring das Debüt im GT4-Sport sein. Ziel ist es, dass sie das hohe Level im internationalen Motorsport kennenlernen. Wir möchten natürlich keinen sportlichen Druck aufbauen", stellt Teammanager Howson klar. "Aber sicherlich wollen wir in beiden Rennen in die Top Zehn kommen. Das Potential dafür haben die Piloten auf jeden Fall."

Bewley und Exton werden schon einige Tage vor dem Event von Neuseeland aus nach Europa reisen. Am Montag in der Rennwoche folgt dann bereits das erste Highlight, wenn sie den Simulator von Toyota Gazoo Racing Europe in Köln-Marsdorf kennenlernen.

Danach erfolgt die Sitzanpassung am KCMG-Teamstandort, der sich in Kelberg und somit in unmittelbarer Nähe zum Nürburgring befindet. Am Donnerstag bestreiten die beiden Neuseeländer dann den ADAC GT4 Germany-Testtag, bevor es am Freitag mit dem ersten freien Training so richtig ernst wird.

KCMG hat weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Das Team wurde 2007 vom früheren Rennfahrer Paul Ip gegründet und fuhr 2015 beispielsweise einen Klassensieg bei den legendären 24 Stunden von Le Mans ein.

Bereits 2023 führte KCMG den Gaststart für Toyota Gazoo Racing New Zealand in der ADAC GT4 Germany durch. "Die Rennen waren wirklich klasse. Wir waren von der ADAC GT4 Germany begeistert und so war es keine Frage, zurückzukehren", unterstreicht Howson.

"Den GR Supra GT4 Evo kennen wir sehr gut, doch wir waren zuvor beispielsweise noch nie mit den Pirelli-Reifen unterwegs. Alleine schon deswegen, haben wir beim Rennwochenende letztes Jahr extrem viel gelernt und uns als Team weiterentwickelt. Wir haben die ADAC GT4 Germany auf unserem Radar. Denn man kann in der Serie junge Fahrer weiterentwickeln. Dies ist uns als Rennstall sehr wichtig. Vielleicht ergibt sich etwas, sodass wir in Zukunft eine volle Saison bestreiten."