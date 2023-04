Mücke Motorsport debütiert mit zwei Mercedes-AMG in ADAC GT4 Germany

Audio-Player laden

Der nächste große Name für die ADAC GT4 Germany ist fixiert: Mücke Motorsport tritt erstmals in der Sportwagenserie des ADAC an und bringt gleich zwei Mercedes-AMG GT4 an den Start. Diese werden von vier aufstrebenden Youngstern pilotiert.

Damit baut der Berliner Rennstall sein Engagement im ADAC Motorsport weiter aus, nachdem man in der Vergangenheit bereits im ADAC GT Masters und der ADAC Formel 4 unterwegs war. Parallel fährt Mücke Motorsport in der Saison 2023 auch im Prototype Cup Germany.

"Wir fühlen uns in den ADAC Rennserien sehr wohl und können hier auf eine lange und zudem erfolgreiche Geschichte zurückblicken", erklärt Teammanager Stefan Mücke. "Die ADAC GT4 Germany hatten wir bereits seit einiger Zeit von außen beobachtet. 2023 klappt es nun mit einem Start, worüber wir uns sehr freuen. Wir fiebern dem Saisonauftakt Ende Mai in der Motorsport Arena Oschersleben regelrecht entgegen."

Bereits über ein Jahr Erfahrung in der ADAC GT4 Germany verfügt Josef Knopp. Der 18-Jährige trat 2022 für andere Teams mit einem KTM und Mercedes-AMG in der Serie an. Auch Mücke Motorsport ist für den schnellen Tschechen kein Neuland, nachdem er mit den Berlinern bereits im Formelsport Gas gegeben hat. Teamkollege und Serien-Neueinsteiger Rodrigo Almeida aus Mosambik war mit Mücke Motorsport 2022 im GT-Sport unterwegs.

"Es ist großartig, wieder mit BWT Mücke Motorsport zusammenzuarbeiten. Mit diesem Team hat vor einigen Jahren meine Reise im Formelsport begonnen", erklärt Knopp, der für den Rennstall 2020 in der ADAC Formel 4 fuhr.

"Ich bin wirklich glücklich, erneut mit dieser fantastischen Truppe arbeiten zu dürfen - diesmal nur mit einem Dach über dem Kopf in der ADAC GT4 Germany. Uns erwartet mit Sicherheit eine spannende und aufregende Saison, in der ich gemeinsam mit meinem Teamkollegen Rodrigo dem Team helfen möchte, gute Ergebnisse einzufahren."

"Der Wechsel in den GT-Sport stellt mich in der kommenden Saison vor eine neue Herausforderung", so Connor. "Ich bin schon ganz heiß darauf, in dieser Saison auf prestigeträchtigen Grand-Prix-Strecken wie dem Nürburgring, Zandvoort oder Hockenheim zu fahren."

Teamchef Stefan Mücke, der als Pilot bereits erfolgreich im ADAC GT Masters antrat, blickt der GT4-Saison sehr hoffnungsvoll entgegen. "Mit Alex, Rodrigo, Emil und Josef haben wir vier herausragende Talente im Aufgebot, die wir als Rennfahrer weiterentwickeln möchten", betont er.

"Aber natürlich haben wir auch einen hohen sportlichen Anspruch. Wir möchten uns im Spitzenfeld der ADAC GT4 Germany etablieren und starke Ergebnisse einfahren. Vielleicht gelingt auch der einer oder andere Laufsieg.

Mit Bildmaterial von Mücke Motorsport.