Mücke Motorsport mit Bosco/Pluschkell in ADAC GT4 Germany

Nicht mehr lange, dann startet vom 26. bis 28. April in der Motorsport Arena Oschersleben die Saison 2024 der ADAC GT4 Germany. Mit dabei sein wird dann auch wieder BWT Mücke Motorsport. Die Berliner bestreiten die zweite Saison in der Sportwagen-Serie des ADAC und haben nun den 19-jährigen Italiener Luca Bosco als neuen Piloten bestätigt.

Bosco ist seit 2021 im GT4-Auto unterwegs und startete bereits im französischen Championat und auch in der GT4 European Series. Dort holte er auf Anhieb den dritten Platz in der Pro-Am-Klasse.

"Wir freuen uns sehr, Luca in unserem Team begrüßen zu dürfen", erklärt Teamchef Stefan Mücke. "Obwohl er noch jung ist, hat er bereits viele Erfolge vorzuweisen, darunter zwei Kart-Titel und der dritte Platz in seinem Debütjahr in der Pro-Am-Kategorie. Er bringt Erfahrung mit dem Mercedes-AMG GT4 mit, den er bereits aus seinen Jahren in der GT4 European Series bestens kennt."

Der 19-Jährige wird sich das Cockpit mit dem gleichaltrigen Deutschen Mattis Pluschkell teilen. Er steigt aus dem ADAC Tourenwagen Junior Cup in die ADAC GT4 Germany auf.

"Wir sind davon überzeugt, dass Luca gemeinsam mit Mattis ein starkes Fahrerduo bilden wird, das schon in seiner ersten Saison in der ADAC GT4 Germany erfolgreich sein wird", so Mücke weiter.

"Beide sind sehr talentiert und lernwillig und unser Team ist heiß darauf, mit ihnen in Oschersleben in die neue Saison zu starten."

Die Besatzung des zweiten Mercedes-AMG von BWT Mücke Motorsport steht bereits seit geraumer Zeit fest. Hier wechseln sich Enzo Joulié aus Andorra und den Spanier Marc de Fulgencio im Cockpit ab.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.