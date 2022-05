Red Bull Ring: Gabriele Piana fährt auf die Poleposition

Audio-Player laden

Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport) war in der Qualifikation für das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring nicht zu schlagen. Im BMW M4 GT4 umrundete der Italiener den 4,318 Kilometer langen Kurs in 1:36.849 Minuten.

In der Nacht zum Samstag gab es rund um den Red Bull Ring einen starken Regenschauer, sodass der Asphalt während der Session erst nach und nach abtrocknete. Die Bestzeiten wurden somit erst ganz zum Schluss gefahren.

"Bei diesen Bedingungen ist es immer ein wenig Poker. Es machte zunächst keinen Sinn, zu pushen. Dann hatte ich zum richtigen Zeitpunkt eine freie Strecke", erklärt Piana, der sich das Cockpit mit Michael Schrey teilt.

Mit einem Rückstand von knappen 0,050 Sekunden fuhr Nicolaj Möller Madsen (W&S Motorsport) die zweitschnellste Zeit der Qualifikation und startet im Porsche 718 Cayman GT4 RS CS das Samstagrennen ebenfalls aus der ersten Reihe. Der Meister der Saison 2020 teilt sich das Steuer mit Junior-Pilot und Finn Zulauf.

Rang drei ging an den Aston Martin Vantage GT4 von Ben Dörr und Romain Leroux (Dörr Motorsport). Dörr hatte in der Qualifikation einen Rückstand von 0,053 Sekunden. Lediglich 0,055 Sekunden zurück befand sich der Mercedes-AMG GT4 von Marek Böckmann und Miklas Born (Schnitzelalm Racing). Die Top 5 komplettierte der Porsche von Moritz Wiskirchen und Alexander Hartvig (Allied-Racing).

Das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany wird um 15:35 Uhr gestartet und live auf sport.de und auf adac.de/motorsport im Stream übertragen. "Da ist natürlich ganz klar der Laufsieg unser Ziel", stellt Polesetter Piana klar. "Wir hatte hier 2021 beide Rennen gewonnen. Vielleicht gelingt uns das dieses Jahr wieder."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.