Team-LKW von Prosport nach GT4-Sieg auf Heimweg verunglückt

Schlechte Nachrichten für das Team Prosport um Christoph Esser: Auf dem Rückweg vom Motorsport Oschersleben ist der Team-Truck mit den Rennwagen schwer verunglückt. Einen Bericht des 'Westfälischen Anzeigers', der sich auf eine Pressemitteilung der Polizei Rheda-Wiedenbrück beruft, wonach der Beifahrer des Trucks in Lebensgefahr schwebe, dementiert das Team.

"Wir möchten klarstellen, dass es beiden Fahrern des LKWs den Umständen entsprechend gut geht! Es besteht keine Lebensgefahr, wie ein Bericht im Internet suggeriert", heißt es in einem Facebook-Statement des Teams, in dem den beiden Insassen eine schnelle Genesung gewünscht wird.

Wie Teamchef Christoph Esser gegenüber 'Motorsport-Total.com' erklärt, war ein Reifenschaden an der Zugmaschine die Ursache für den Unfall. Inwieweit die vier Rennwagen in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist derzeit noch unklar, da der LKW, wie bei Unfällen mit Personenschaden üblich, vor Ort beschlagnahmt wurde.

Inzwischen ist der Truck wieder freigegeben und das Team wird die Autos am Freitagmorgen in Gütersloh abholen. Nach dem, was Esser den Bildern entnehmen konnte, ist die Situation "nicht so gut" und er erwartet stressige Wochen bis zum nächsten Rennen in Zandvoort, das vom 23. bis 25. Juni stattfindet. Er spricht aber auch von einer großen Hilfsbereitschaft verschiedener Kollegen.

Schreckensnachricht nach Sieg

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag gegen 1.45 Uhr auf der A2 bei Rheda-Wiedenbrück. Der Transporter, der sich auf dem Rückweg zur Teambasis in Wiesemscheid am Nürburgring befand, kam zwischen den Anschlussstellen Rheda-Wiedenbrück und Herzebrock-Clarholz von der Fahrbahn ab.

Die GT4-Champions Hugo Sasse und Mike David Ortmann holten den Sieg im Sonntagsrennen Foto: ADAC Motorsport

Dem Bericht zufolge wurde der Fahrer des Lkw leicht verletzt, während der Beifahrer durch die Windschutzscheibe geschleudert wurde und schwere Kopfverletzungen erlitt. Er wurde vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatte das Team in der ADAC GT4 Germany im Rahmen der DTM ein Wochenende mit Höhen und Tiefen erlebt. Im ersten Rennen schieden drei der vier Aston Martin Vantage GT4 aus, darunter auch das Fahrzeug der Titelverteidiger Sasse/Ortmann.

Diese schlugen am Sonntag zurück und gewannen das zweite Rennen. "Wer mich und Prosport Racing kennt, weiß, dass Aufgeben für mich keine Option ist", sagt Esser. "Nach dem schwierigen Samstag hat unser Team alles gegeben und am Sonntag ein starkes Comeback gefeiert."

"Die ADAC GT4 Germany ist über den Winter noch härter und professioneller geworden, das ist ein extrem konkurrenzfähiges Umfeld." Jetzt gilt es zunächst, ein ganz anderes Rennen zu gewinnen.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.