Titelkampf der ADAC GT4 Germany spitzt sich auf dem Lausitzring weiter zu

Die ADAC GT4 Germany startet beim Gastspiel auf dem Lausitzring in die zweite Saisonhälfte 2023. An der Spitze des Feldes können in den beiden Rennen im Rahmen der DTM in der Lausitz bereits die ersten Vorentscheidungen im Titelkampf fallen.

Der Tabellenführer der ADAC GT4 Germany hat diesmal nur eine ganz kurze Anreise. Mike David Ortmann aus Ahrensfelde hat gemeinsam mit Teamkollege Hugo Sasse (Prosport Racing) dieses Jahr bereits zwei Saisonläufe gewonnen.

"Natürlich möchten wir auch bei meinem Heimspiel auf dem Lausitzring wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen und den Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen", ist der Aston Martin Vantage GT4-Pilot hoch motiviert.

"Doch die Konkurrenz in der ADAC GT4 Germany ist stark, denn alle Marken sind siegfähig. Ich freue mich sehr auf den Lausitzring mit seiner großartigen Atmosphäre. Aufgrund der Nähe zur Heimat werden viele Familienmitglieder, Freunde, Sponsoren und Arbeitskollegen mich vor Ort besuchen und anfeuern. Wir hatten zuletzt am Nürburgring zwei aufregende und interessante Rennen - das erwarte ich auch in der Lausitz."

Im Kampf um Tabellenplatz eins möchten auch Jan Philipp Springob und Simon Primm (CV Performance Group) weiter mitreden. Das Mercedes-AMG GT4-Duo konnte ebenfalls bereits zwei Laufsiege erzielen und liegt mit lediglich neun Punkten Rückstand auf Rang zwei der Gesamtwertung.

"Neben dem Sachsenring ist der Lausitzring meine zweite Heimstrecke", erläutert Primm. "Ich hatte eine gute Vorbereitung, da ich mit demselben Fahrzeug dieses Jahr bereits im Rahmen des ADAC Racing Weekend auf dem Lausitzring unterwegs war."

"Die Strecke dürfte unserem Mercedes-AMG entgegenkommen. Insofern rechnen wir uns einiges aus. Wir fahren um den Titel und möchten jetzt in jedem Rennen gute Punkte einfahren. Vielleicht gelingt der nächste Saisonsieg. Insbesondere die letzte Kurve gefällt mir richtig gut, da sie leicht überhöht ist. Steilkurven machen im Rennauto immer richtig Spaß."

Zwei weitere Punkte Rückstand hat der drittplatzierte Denis Bulatov. Der Mercedes-AMG-Pilot von BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport bekommt auf dem Lausitzring mit Marc de Fulgencio einen neuen Teamkollegen, da sein bisheriger Partner Marcel Lenerz die Saison gesundheitsbedingt vorzeitig beenden musste.

Ebenfalls noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze befinden sich die Porsche-718-Cayman-GT4-Piloten David Jahn und Jannes Fittje (W&S Motorsport), die einen Rückstand von 24 Punkten auf Ortmann/Sasse aufweisen.

Die ADAC GT4 Germany gastiert erst zum zweiten Mal überhaupt auf dem Lausitzring. Beim Auftritt 2020 wurden zwei Rennen bei Dunkelheit absolviert, in denen Fahrzeuge von fünf unterschiedlichen Marken die Podiumsplatzierungen einfahren konnten. Alleine schon das verspricht spannende und abwechslungsreiche Läufe am kommenden Wochenende.

Beide Rennen der ADAC GT4 Germany werden live im Free-TV bei SPORT1 übertragen und können im kostenlosen Livestream bei sport1.de und auf dem ADAC Motorsport YouTube-Kanal angeschaut werden. Tickets für den Besuch am Lausitzring sind ab 39 Euro online auf dtm.com erhältlich.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.