Toyota Gazoo Racing Neuseeland mit Gaststart in der ADAC GT4 Germany

Das Interesse an der ADAC GT4 Germany ist global und wächst stetig. Nachdem bereits Piloten aus aller Welt an den Rennen der Sportwagen-Serie teilgenommen haben, wird beim Rennwochenende auf dem Nürburgring (4. bis 6. August 2023) ein Team vom anderen Ende der Welt einen Gaststart absolvieren: Toyota Gazoo Racing Neuseeland bietet einen GR Supra GT4 Evo auf.

Wer den japanischen GT4-Rennwagen pilotieren wird, steht aktuell noch nicht final fest. Die beiden Cockpit-Plätze gehen an den Meister und den besten Rookie der neuseeländischen Toyota 86 Championship (der Toyota GT/GR86 wird in Australasien einfach als 86 vermarktet). Das ist der führende Markenpokal im Inselstaat 'Down Under'.

"Wir setzen uns dafür ein, Neuseelands nächste Generation von Weltklasse-Fahrern zu entwickeln und zu fördern", erklärt Nicolas Caillol, Motorsport-Manager von Toyota Gazoo Racing Racing Neuseeland.

"Dies ist eine Chance, Rennen zu fahren und in einer hart umkämpften internationalen GT-Meisterschaft gute Leistungen zu erbringen. Es könnte ein gewaltiger nächster Schritt in ihrer Karriere sein."

Die beiden erfolgreichen Piloten aus Neuseeland werden insgesamt zwölf Tage in Europa verweilen und neben dem Gastspiel auf dem Nürburgring auch die Zentrale von Toyota Gazoo Racing Europe in Köln-Marsdorf besuchen. Dort wurde der GR Supra GT4 entwickelt. Die Spezialisten aus Köln helfen ihren Kollegen aus Neuseeland zudem beim Renneinsatz in der ADAC GT4 Germany.

"Die ADAC GT4 Germany ist eine der wettbewerbsfähigsten GT4-Serien in Europa. Diese Rennserie hat sich als großartiger Ort für junge Fahrer erwiesen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, und bietet die Chance, in den GT3-Wettbewerb aufzusteigen", erklärt Toyota-Gazoo-Racing-Europe-Kundensport-Koordinator Dane Berry.

"Wir sind wirklich stolz darauf, talentierte Fahrer aus Neuseeland dabei zu unterstützen, den Schritt zu wagen, auf dieser Seite der Welt Rennen zu fahren."

Der neuseeländische GR Supra GT4 Evo wird auf dem Nürburgring nicht der einzige Toyota im Feld sein. Piro Sports bestreitet auch 2023 wieder die komplette Saison der ADAC GT4 Germany und setzt einen Toyota für Cedric Piro und Robin Falkenbach ein.

Das Team aus dem Saarland wird mit guten Erinnerungen in die Eifel reisen. 2022 konnte das Samstagsrennen auf dem Nürburgring gewonnen werden.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.