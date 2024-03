GT4-Winter-Series Barcelona 2024: McLaren- und Aston-Asse im GT-Thriller

Die talentierten britischen Stars Jamie Day und Tom Lebbon lieferten sich einen GT-Kampf, der in Erinnerung bleiben wird. Die GT4-Winter-Series 2024 überzeugte und endete mit einem spannenden Finale. Lebbon schnappte sich im Elite-McLaren in der letzten Kurve des Circuit de Barcelona-Catalunya am Sonntag den entscheidenden, aber umstrittenen Sieg.

Day und sein Teamkollege Mikey Porter hatten bereits am Samstagnachmittag im ersten Sprintrennen im Regen den Fahrer- und Teamtitel für Forsetti geholt. Aber es war der unglaubliche Kampf zwischen dem schwarz-grünen Aston Martin und dem gelben McLaren im einstündigen Langstreckenrennen, der eine bleibende Erinnerung hinterlassen wird.

Rennen 1

Zac Meakin schaffte es am Samstagnachmittag unter schwierigen Bedingungen, Elite den ersten Saisonsieg im Sprintrennen zu bescheren, während Porter sicher die nötigen Punkte sammelte, um Forsetti zum Meister 2024 zu machen.

Das GT4-Winter-Series-Feld hatte es am Samstagmorgen immerhin geschafft, ein Freies Training zu absolvieren, bevor der anhaltende Regen alle anderen Kategorien zur Pause zwang. Am Nachmittag wurde die Startaufstellung für das einzige Rennen des Tages, das über die volle Distanz ausgetragen wurde, aus diesen Trainingszeiten gebildet. Der Elite-McLaren-Artura stand auf der Poleposition.

Die Strecke war so nass, dass das Feld bis zur sechsten Runde warten musste, bevor das Rennen freigegeben werden konnte. Jedoch musste das Safety-Car nach dem Start schnell wieder ausrücken.

Meakin hatte in der ersten Rennrunde vor dem Pro-Am-Fahrer Max Kronberg von W&S und Ivan Ekelchik von Wimmer Werk geführt, als Marcel Marchewicz in den Porsche von Daniel Drexel rutschte, der in Kurve 5 von der Strecke abkam. Als Drexel am Ausgang der Kurve das Gaspedal durchdrückte, verlor er die Kontrolle über den Cayman, der mit der Nase voran in die Mauer krachte und schwer beschädigt wurde.

Nachdem das Auto entfernt worden war, blieb nur noch Zeit für drei volle Rennrunden. Meakin schaffte erneut einen sauberen Re-start und sicherte sich den Sieg vor dem beeindruckenden Pro-Am-Sieger Kronberg. Ekelchik crashte in der ersten Runde nach dem Re-start in Kurve 7 und fiel einige Plätze zurück, sodass Marchewicz die letzte Stufe des Podiums erklimmen konnte. Porter wurde vom sechsten Startplatz aus Vierter und sicherte sich den Titel.

"Ich hatte erwartet, dass das Safety.Car in der zweiten Runde die Strecke verlassen würde, also habe ich alles vorbereitet", sagt Meakin. "Zu meiner Überraschung blieb es auf dem Kurs. Als wir dann losfuhren, konnte ich mich absetzen, doch leider kam es zu einer weiteren Gelbphase. Aber ich schaffte es, den Re-start zu meistern, wegzukommen und dann war es sehr komfortabel. Die Bedingungen waren zwar rutschig, aber nicht zu schlecht. Die Strecke war renntauglich. Ich würde mir morgen mehr Regen wünschen, aber ich glaube leider nicht, dass wir ihn bekommen werden."

Porter sagte, dass er sich nicht zu sehr unter Druck gesetzt fühlte, da er tat, was er tun musste, um sich den Titel zu sichern. "Ich musste nur darauf achten, dass ich keinen Fehler mache und den Abstand halte. Das meiste passierte hinter dem Safety-Car, also blieb ich einfach auf der Strecke und stellte sicher, dass ich ins Ziel kam."

Enrico Förderer von SR wurde Siebter in der Gesamtwertung und Erster in der Cayman-Trophy-Klasse, während Max Huber einen Kampf mit seinem NM-Mercedes Teamkollegen Alberto De Martin um den achten Gesamtrang gewann.

Rennen 2

An einem sonnigen Sonntagmorgen zerstörte Lebbon die Hoffnungen von Elite auf einen Doppelsieg im Sprintrennen. Trotz der deutlich verbesserten Bedingungen blieb die Strecke rutschig, als das GT4-Winter-Series-Feld an den Start ging - und der Asphalt machte Lebbon einen Strich durch die Rechnung, der von seiner Poleposition aus in Kurve 1 geradeaus fuhr. Aber das löste zumindest ein fantastisches Comeback des McLaren-Piloten aus.

Lebbons Fehler überließ Josef Knopp im Porsche Cayman von W&S die Führung. Währenddessen wurde sein Cayman-Kollege Raphael Rennhofer von Forsetti's Day umgedreht, der nur vom fünften Startplatz aus ins Rennen gegangen war.

Knopp geriet sofort unter Druck von Joel Mesch im Schnitzelalm-Mercedes, der in Runde sechs mit einem tollen Manöver an der Außenseite von Kurve 5 die Führung übernahm. Day lag bald auf dem zweiten Platz und überholte den Cayman in der folgenden Runde in Kurve 9. Doch die Berührung mit Rennhofer sollte sich rächen, denn der Aston-Martin-Pilot erhielt eine Durchfahrtsstrafe. Day überholte Mesch und übernahm die Führung, bevor er in Runde 11 seine Strafe antreten musste.

In der Zwischenzeit war Lebbon im gelben McLaren auf dem Vormarsch. In der ersten Runde war er noch auf Platz zehn zurückgefallen, doch als Day an die Box kam, war er bereits Zweiter und näherte sich schnell Mesch. Als das 30-minütige Rennen in die Schlussphase ging, lagen Mercedes und McLaren eng beieinander, aber Lebbon fehlte einfach die Zeit und die Möglichkeit, einen dramatischen Comeback-Sieg zu erringen.

Lebbon bedauerte seinen Fehler in der ersten Kurve. "Aber ich habe mich wieder auf Platz zwei vorgearbeitet und fast den Sieg geholt", sagt er. "Am Ende war es gut. Wir hatten definitiv einen Geschwindigkeitsvorteil, nachdem wir ihn eingeholt hatten. Am Ende hätten wir ihn auch noch erwischt, aber uns gingen die Runden aus."

Knopp verlor einen Podiumsplatz, als Emil Gjerdrums CV Performance Mercedes ihn in Kurve 1 in einen Dreher schicke. Gjerdrum bekam eine Durchfahrtsstrafe aufgebrummt, die er nicht absitzen konnte, weshalb sie in eine Zeitstrafe umgewandelt wurde, die ihn vom dritten auf den neunten Platz zurückwarf. Dadurch konnte sich Max Huber von NM einen Platz auf dem Gesamtpodium und den Sieg in der Am-Klasse vor dem viertplatzierten Day sichern, der sich von seiner Strafe erholte und in der Schlussphase Alex Papadopulous von NM überholte.

Knopp wurde Fünfter und holte sich den Sieg in der Pro-Am-Klasse, während Rennhofer nach seinem Trauma in der ersten Kurve zurückkam und die Top 6 komplettierte.

Rennen 3

Die GT4-Winter-Series hob sich das Beste bis zum Schluss auf: Lebbon und Day lieferten sich das beste Duell der Saison von Gedlich Racing.

Der Forsetti-Aston in Porters Händen lag im einstündigen Langstreckenrennen vom Start weg in Führung, während Meakin von der Poleposition auf den vierten Platz zurückfiel, bevor er in Kurve 7 erst einmal einen Platz von Rennhofers Porsche Cayman zurückeroberte.

Das Rennen verlief nach dem gewohnten Muster: Der schwarze Aston Martin von Porter führte vor dem grünen Merdedes von Marchewicz und dem gelben McLaren von Meakin. In Runde neun schnappte sich Meakin Marchewicz in Kurve 4 und machte Jagd auf Porter, der fünf Runden später die Boxenstopps einleitete, als er den Forsetti-Boliden an Day übergab.

Meakin fuhr zwei Runden länger, bevor er an Lebbon übergab, der knapp vor Day aus der Box kam - aber der neue Co-Champion war voll auf der Höhe und übernahm in Kurve 5 die Führung. Da ging das Duell los.

Runde um Runde lieferten sich die beiden Fahrer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei der McLaren dem Aston auf den Zahn fühlte, während Lebbon versuchte, davonzukommen. Der McLaren fand keinen Weg, war aber einige Male nahe dran. In der 20. Runde fuhren die beiden Seite an Seite durch die Kurven zwei und drei, wobei Day in Kurve 4 auf die innere Linie wechselte, um seine Führung zu verteidigen. Die beiden vermieden eine Berührung und zeigten eine schnelle, geschickte und letztlich faire Fahrweise.

Dann überholten sie den Porsche Cayman GT4 CS von Dennis Bohn, der Day in den Kurven 10 bis 13 ausbremste - und Lebbon hatte seine Chance. In der vorletzten Kurve kam er auf der Innenseite zum Zug, kam aber mit allen vier Rädern von der Strecke ab und überholte Day. Klugerweise gab er die Führung bald wieder ab, um eine Strafe zu vermeiden.

Der Kampf tobte weiter und Lebbon plante seinen letzten Versuch - und der kam in der allerletzten Runde in Kurve 13. Der McLaren wurde in der Kurve immer schneller und alle vier Räder überschritten erneut die Streckenbegrenzung auf der Innenseite. Aber das hatte Day in seiner Verteidigung anscheinend auch getan - und deshalb blieb es beim Endergebnis.

Lebbon hatte den größeren Schwung und schoss in der letzten Kurve innen rein, um die Führung zu übernehmen und einen denkwürdigen Sieg zu erringen.

"Ich habe gezittert wie ein nasser Hund", sagt Meakin lächelnd, der das Rennen nervös aus der Boxengasse verfolgt hatte. "Am Ende dachte ich, sie hätten gewonnen, ich drehte mich um und plötzlich hörte ich Schreie. Dann ging Tom vorbei."

Hinter den beiden fuhren Ekelchik und Rennhofer vor Marchewicz und Mesch auf den letzten Podiumsplatz, aber das Schnitzelalm-Duo hatte genug getan, um ihre Elite-Rivalen auf den zweiten Platz in der Meisterschaft zu verweisen. Kronberg und Knopp sicherten sich den Sieg in der Pro-Am-Klasse, während Charles Dawson und Gjerdrum in einem unterhaltsamen Duell mit ihren CV-Teamkollegen Michael Makes und Alex Connor die Nase vorn hatten.

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.