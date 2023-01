24h Daytona 2023: Event-Ticker zu Trainings und News um das Event

Tincknell (Porsche, GTD): Uns fehlen mindestens 16 km/h!

Dass der Porsche 911 GT3 R keine bessere Einstufung bekommt, versteht Harry Tincknell überhaupt nicht. "Der Abstand [von 2,8 Sekunden im Qualifying] ist der echte Abstand", sagt der Brite, der für AO Racing an den Start geht, gegenüber unserem Schwesterportal 'Motorsport.com Global'. "Wir werden keine plötzlich Verbesserung im Rennen durch Sandbagging sehen."



"Wir sind mit wenig Sprit gefahren, hatten Platin-Fahrer in den Autos, haben gezeigt, was wir können, und wurden von Bronze-Fahrern in anderen Autos geschlagen. Der Unterschied im Tempo ist verrückt, wir fahren in einer komplett anderen Klasse. Wir sind quasi aus dem Rennen genommen worden. Selbst wenn wir ein Ein-Runden-Rennen von der Spitze aus in Angriff nehmen würden, würden wir nicht einmal in den Top 10 landen. Als hätten andere das DRS offen."



Tincknell beziffert den Unterschied auf zehn bis zwölf Meilen pro Stunde, also 16 bis 19 km/h. "Im Dezember sind wir mit 50 Kilogramm weniger und 38-Millimeter-Restriktoren gefahren. Jetzt haben wir 33 Millimeter Das ist keine Raketenwissenschaft."