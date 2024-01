24h Daytona 2024: Trainingssessions und Kurznews zum IMSA-Auftakt

"Fühlt sich richtig gut an": Palou nach Bestzeit aus dem Häuschen

Egal, ob beim kühlen Vortest oder den jetzt frühsommerlichen Temperaturen von 25 Grad Celsius - Cadillac ist an der Spitze. Alex Palou, der die Bestzeit im zweiten Training gefahren ist, ist begeistert: "Ja, absolut!", antwortet er auf die Frage, ob Cadillac komplett gerüstet ist. Wir wissen nicht wirklich, was andere Teams oder Hersteller tun. Aber wir wissen, was wir tun. Das Auto fühlt sich wirklich gut an, ehrlich." So klingt Selbstvertrauen.



"Wir haben seit der vergangenen Woche viele Fortschritte gemacht", so der amtierende IndyCar-Champion weiter. Es ist viel besser als beim Test im Dezember, das Team hat also großartige Arbeit geleistet. Wir sind zuversichtlich, aber es ist ein 24-Stunden-Rennen, deshalb kommt es darauf an, das Auto bis zu den letzten zwei Stunden in einem Stück zu halten und dann alles zu geben. Es wird an uns Fahrern liegen, die #01 intakt zu halten."