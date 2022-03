1.000 Meilen und 12 Stunden: Diese 20 Fahrer machen das Sebring-Doppel 2022

Audio-Player laden

Auf dem traditionsreichen Sebring International Raceway im US-Bundesstaat Florida heißt es am Wochenende zum zweiten Mal nach 2019 wieder "Super Sebring". Gemeint ist damit der hochkarätige Double-Header, bestehend aus den 1.000 Meilen von Sebring der Langstrecken-WM (WEC) und den 12 Stunden von Sebring der IMSA Sportwagen-Serie.

Das WEC-Rennen findet am Freitag statt. Das IMSA-Rennen geht traditionell am Samstag über die Bühne. Gleich 20 Fahrer nehmen diesmal das Doppel in Angriff, fahren also sowohl das WEC-Rennen als auch tags darauf das IMSA-Rennen.

18 dieser 20 Fahrer bestreiten das Doppelprogramm für unterschiedliche Teams, zwei hingegen fahren beide Rennen für dasselbe Team. Nachfolgend alle 20 Doppelstarter am "Super Sebring"-Wochenende 2022:

Mike Conway - WEC: Toyota (Hypercar) - IMSA: Action Express (DPi)

Kamui Kobayashi - WEC: Toyota (Hypercar) / IMSA: Action Express (DPi)

Jose Maria Lopez - WEC: Toyota (Hypercar) / IMSA: Action Express (DPi)

Felipe Nasr - WEC: Penske (LMP2) - IMSA: Pfaff (GTD-Pro)

Louis Deletraz - WEC: Prema (LMP2) - IMSA: Tower (LMP2)

Mike Rockenfeller - WEC: Vector (LMP2) - IMSA: Action Express (DPi)

Filipe Albuquerque - WEC: United (LMP2) - IMSA: Wayne Taylor (DPi)

Oliver Jarvis - WEC: United (LMP2) - IMSA: Shank (DPi)

Josh Pierson - WEC: United (LMP2) - IMSA: PR1 (LMP2)

Will Stevens - WEC: Jota (LMP2) - IMSA: Wayne Taylor (DPi)

Rui Andrade - WEC: WRT (LMP2) - IMSA: Tower (LMP2)

Steven Thomas - WEC: Algarve (LMP2) - IMSA: PR1 (LMP2)

Antonio Fuoco - WEC: AF Corse (GTE-Pro) - IMSA: Cetilar (GTD)

Simon Mann - WEC: AF Corse (GTE-Am) - IMSA: AF Corse (GTD)

Toni Vilander - WEC: AF Corse (GTE-Am) - IMSA: AF Corse (GTD)

Ben Keating - WEC: TF (GTE-Am) - IMSA: PR1 (LMP2)

Brendan Iribe - WEC: Project 1 (GTE-Am) - IMSA: Inception (GTD)

Oliver Millroy - WEC: Project 1 (GTE-Am) - IMSA: Inception (GTD)

Ben Barnicoat - WEC: Project 1 (GTE-Am) - IMSA: Vasser/Sullivan (GTD-Pro)

Julien Andlauer - WEC: Dempsey/Proton (GTE-Am) - IMSA: WeatherTech (GTD-Pro)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.