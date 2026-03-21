12h Sebring 2026: Kostenloser Livestream und TV-Übertragung

Mit den 12 Stunden von Sebring geht die IMSA SportsCar Championship in Nordamerika am Samstag (21. März) in ihr zweites Rennen der Saison 2026. Auf der Meldeliste für die 74. Auflage des Langstreckenklassikers im US-Bundesstaat Florida stehen 55 Autos, verteilt auf die vier Klassen GTP, LMP2, GTD-Pro und GTD (Hier geht's zum Livestream!)

Die 12h Sebring 2026 können in voller Länge im kostenlosen Livestream auf Motorsport-Total.com verfolgt werden.

Kommentiert wird das Rennen vom offiziellen Kommentatorenteam von Radio Le Mans rund um John Hindhaugh in englischer Sprache. Für den Livestream ist keine Registrierung erforderlich.

Aufgrund der TV-Rechte in Nordamerika ist der Livestream in den USA und Kanada nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Hier gelten die Angebote von NBC im linearen TV, und von Peacock, der hauseigenen Streaming-Plattform von NBC.

Wer das Rennen in deutscher Sprache verfolgen möchte, wird bei Motorvision fündig. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ ausgestrahlt und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Dieses Angebot zeigt das Rennen ebenfalls in voller Länge. Die Kommentatoren bei Motorvision+ sind Stefan Ehlen, Pete Fink, Fabio Gospodarek, Lenz Leberkern, Andre Wiegold.

Ein Live-Timing ist auf der Website der IMSA SportsCar Championship kostenlos verfügbar.

Live-Übertragung 12h Sebring 2026 (in MEZ)

Für die Ortszeit müssen fünf Stunden abgezogen werden.

Samstag, 21. März

15:10 Uhr: Start zum 12-Stunden-Rennen

Sonntag, 22. März

03:10 Uhr: Zieldurchfahrt beim 12-Stunden-Rennen