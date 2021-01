24h Daytona 2021: Großes Starterfeld mit 50 Autos in fünf Klassen

Mit den 24 Stunden von Daytona beginnt traditionell das Rennjahr im US-Langstreckensport. So auch diesmal, wobei das Starterfeld im Vergleich zu vor einem Jahr deutlich angewachsen ist. Waren für 2020 lediglich 38 Autos gemeldet, so sind es für die diesjährige Auflage des Rennens am 30./31. Januar 2021 satte 50 Autos.

Die 50 Autos auf der Meldeliste verteilen sich auf fünf Klassen. In der Topklasse DPi sind sieben Fahrzeuge angekündigt, in der LMP2-Klasse deren zehn und in der neu hinzugekommenen LMP3-Klasse nochmals sieben. Somit umfasst allein das Feld der Prototypen stolze 24 Autos und damit fast die Hälfte des Feldes. Hinzu kommen 26 GT-Autos, wobei sechs auf die GTLM-Klasse und 20 auf die GTD-Klasse entfallen.

Der Action-Express-Cadillac mit Jimmie Johnson und Co. zählt zu den Favoriten Foto: Brian Cleary

Ein Großteil der Fahrer steht bereits fest. Einige Plätze sind aber noch zu vergeben. Die personellen Highlights im Feld der Prototypen sind die Comebacks von Chip Ganassi Racing und Meyer Shank Racing in der Topklasse, die hochkarätigen Neuzugänge bei Wayne Taylor Racing sowie die beiden prominent besetzten Autos von Action Express Racing. Auch im GT-Feld finden sich einige bekannte Namen, die man aber nicht zwangsläufig aus der IMSA-Szene kennt.

Der Fahrbetrieb beginnt am kommenden Freitag (22. Januar). Denn der traditionelle Vortest "Roar before the 24" wurde für dieses Jahr vom gewohnten Termin Anfang Januar nach hinten verlegt. Die Testfahrten, zu denen in diesem Jahr das neue Qualifikationsrennen am 24. Januar zählt, finden diesmal erst wenige Tage vor dem Rennen statt. So können die Teams direkt vor Ort bleiben.

Die Freien Trainings stehen für Donnerstag/Freitag 28./29. Januar im Plan. Der Start zum 24-Stunden-Rennen erfolgt am Samstag, 30. Januar, um 15:40 Uhr Ortszeit (21:40 Uhr).

Nachfolgend die Meldeliste für die 24h Daytona 2021 im Detail:

# Team Auto Fahrer DPi (7 Autos) 01 Cadillac Chip Ganassi Racing

Cadillac DPi-V.R Kevin Magnussen Renger van der Zande Scott Dixon 5 JDC-Miller MotorSports Cadillac DPi-V.R Sebastien Bourdais Loic Duval Tristan Vautier 10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Ricky Taylor Filipe Albuquerque Alexander Rossi Helio Castroneves 31 Action Express Racing Cadillac DPi-V.R Pipo Derani Felipe Nasr Mike Conway Chase Elliott 48 Action Express Racing Cadillac DPi-V.R Jimmie Johnson Kamui Kobayashi Simon Pagenaud Mike Rockenfeller 55 Mazda Motorsports Mazda RT24-P Jonathan Bomarito Harry Tincknell Oliver Jarvis 60 Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura ARX-05 Dane Cameron Olivier Pla Juan Pablo Montoya AJ Allmendinger LMP2 (10 Autos) 8 Tower Motorsport by Starworks Oreca-Gibson 07 John Farano Gabriel Aubry TBA TBA 11 WIN Autosport Oreca-Gibson 07 Tristan Nunez Thomas Merrill Steven Thomas Matthew Bell 18 Era Motorsport Oreca-Gibson 07 Kyle Tilley Dwight Merriman Paul-Loup Chatin Ryan Dalziel 20 High Class Racing Oreca-Gibson 07 Dennis Andersen Anders Fjordbach Ferdinand Habsburg Robert Kubica 29 Racing Team Nederland Oreca-Gibson 07 Giedo van der Garde Job van Uitert Frits van Eerd Charles Milesi 47 Cetilar Racing Dallara-Gibson P217 Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto Roberto Lacorte Antonio Fuoco 51 RWR-Eurasia Ligier-Gibson JS P217 Austin Dillon Cody Ware Salih Yoluc TBA 52 PR1/Mathiasen Motorsports Oreca-Gibson 07 Nicolas Lapierre Scott Huffaker Ben Keating Mikkel Jensen 81 DragonSpeed Oreca-Gibson 07 Ben Hanley Rob Hodes Garrett Grist Rinus VeeKay 82 DragonSpeed

Oreca-Gibson 07 Devlin DeFrancesco Eric Lux Christopher Mies Fabian Schiller LMP3 (7 Autos) 6 Mühlner Motorsports Duqueine-Nissan M30-D08 TBA TBA TBA TBA 7 Forty7 Motorsports Duqueine-Nissan M30-D08 TBA TBA TBA TBA 33 Sean Creech Motorsports Ligier-Nissan JS P320 Joao Barbosa Lance Willsey Yann Clairay Wayne Boyd 38 Performance Tech Motorsports Ligier-Nissan JS P320 Mateo Llarena Cameron Cassels Rasmus Lindh Ayrton Ori 54 CORE autosport Ligier-Nissan JS P320 Jon Bennett Colin Braun George Kurtz Matt McMurry 74 Riley Motorsport Ligier-Nissan JS P320 Oliver Askew Spencer Pigot Scott Andrews Gar Robinson 91 Riley Motorsport Ligier-Nissan JS P320 Jim Cox Austin McCusker Dylan Murray Jeroen Bleekemolen GTLM (6 Autos) 3 Corvette Racing Corvette C8.R Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg 4 Corvette Racing Corvette C8.R Nick Tandy Tommy Milner Alexander Sims 24 BMW Team RLL BMW M8 GTE John Edwards Jesse Krohn Augusto Farfus Marco Wittmann 25 BMW Team RLL BMW M8 GTE Connor De Phillippi Bruno Spengler Philipp Eng Timo Glock 62 Risi Competizione

Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Jules Gounon Davide Rigon 79 WeatherTech Racing Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Cooper MacNeil Richard Lietz Kevin Estre Gianmaria Bruni GTD (20 Autos) 1 Paul Miller Motorsports Lamborghini Huracan GT3 Evo Bryan Sellers Corey Lewis Madison Snow Andrea Caldarelli 9 Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3 R Zach Robichon Laurens Vanthoor Matt Campbell Lars Kern 12 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Frankie Montecalvo Zach Veach Robert Megennis Townsend Bell 14 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Jack Hawksworth Oliver Gavin Aaron Telitz TBA 16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R Patrick Long Ryan Hardwick Klaus Bachler Jan Heylen 19 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo TBA TBA TBA TBA 21 AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Matteo Cressoni Simon Mann Nicklas Nielsen Daniel Serra 23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Roman de Angelis Ian James Darren Turner Ross Gunn 28 Alegra Motorsports Mercedes-AMG GT3 Daniel Morad Michael de Quesada Maxi Buhk Billy Johnson 42 NTE Sport Audi R8 LMS GT3 JR Hildebrand Andrew Davis Alan Metni Don Yount 44 Magnus with Archangel Acura NSX GT3 Evo Andy Lally John Potter Spencer Pumpelly Mario Farnbacher 57 HTP Winward Motorsport Mercedes-AMG GT3 Russell Ward Indy Dontje Philip Ellis Maro Engel 63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3 Evo Bret Curtis Marcos Gomes Ed Jones Ryan Briscoe 64 Team TGM (jktgfoundation.org) Porsche 911 GT3 R Ted Giovanis Hugh Plumb Matt Plumb Owen Trinkler 75 SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 Mikael Grenier Raffaele Marciello Luca Stolz Kenny Habul 88 Team Hardpoint EBM Porsche 911 GT3 R Rob Ferriol Earl Bamber TBA TBA 96 Turner Motorsport BMW M6 GT3 Bill Auberlen Robby Foley Colton Herta Aidan Read 97 TF Sport Aston Martin Vantage GT3 Charlie Eastwood Richard Westbrook Max Root Ben Keating 111 Grasser GRT Lamborghini Huracan GT3 Evo TBA TBA TBA TBA 540 Black Swan Racing Porsche 911 GT3 R Patrick Pilet Tim Pappas Larry ten Voorde Patrick Lindsey

Fettdruck = volle IMSA-Saison 2021

