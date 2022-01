24h Daytona 2022: Meyer Shank beendet Siegesserie von Wayne Taylor

Audio-Player laden

Die Siegesserie von Wayne Taylor Racing bei den 24 Stunden von Daytona ist gerissen: Oliver Jarvis, Tom Blomqvist, Helio Castroneves und Simon Pagenaud haben in einem 30-Minuten-Sprint zum Ziel auf dem Meyer-Shank-Acura #60 alle Angriffe des Wayne-Taylor-Acuras #10 (R. Taylor/Albuquerque/Rossi/Stevens) abgewehrt. Auf Platz drei kam der JDC Miller-Cadillac #5 (Vautier/Westbrook/Duval/Keating).

Vier DPi-Boliden standen sich beim finalen Restart gegenüber: MSR-Acura, WTR-Acura und JDC-Caddy und der Action-Express-Cadillac #31 (Derani/Nunez/Conway). Loic Duval, der kurz vor der letzten Gelbphase nach der Führung gegriffen hatte, wurde von Luis Felipe "Pipo" Derani ausgangs des International Horseshoe nach außen gedrängt und fiel aus dem Kampf um den Sieg raus.

Derani kam aber auch seinerseits nicht mit den beiden Acuras mit, die den Sieg unter sich ausmachten, und wurde letztlich doch von Duval überholt. Doch die verlorene Zeit auf die beiden Spitzenreiter konnte der Franzose nicht mehr gutmachen.

Diese klärten nun den Sieg untereinander. Tom Blomqvist hatte mit einem spektakulären Manöver vor der letzten Caution Ricky Taylor die Führung entrissen. Im Schlussstint musste nun Helio Castroneves die Führung gegen Taylor verteidigen.

Lange Zeit blieb der US-Amerikaner in einem Fenster von einer Sekunde zum Brasilianer, konnte den viermaligen Indy-500-Sieger aber nie ernsthaft attackieren. Dann verlor er im Verkehr auf einen Schlag drei Sekunden - die Siegesserie von Wayne Taylor Racing war gerissen.

Knallharter Porsche-Kampf in der GTD Pro

Der Klassensieg in der neuen GTD Pro wurde Porsche-intern geklärt. Die Porsche 911 GT3 R waren mit ihrer komplett neuen Einstufung (größere Luftmengenbegrenzer und mehr Gewicht) das Maß der Dinge.

Im Finale standen sich Mathieu Jaminet im Pfaff-Porsche #9 (Campbell/Jaminet/Nasr) und Laurens Vanthoor im KCMG-Porsche #2 (Vanthoor/Pilet/Olsen/Imperatori) gegenüber. Beide hatten schon zuvor hart um die Führung gekämpft. Jaminet schickte Vanthoor ins Gras, nachdem dieser ihn zuvor leicht aus dem Weg gerempelt hat, um neben ihn zu kommen.

Auch nach dem Restart ging die Rempelei weiter. Beide Fahrer gingen bis an die Grenze des Erlaubten. In der letzten Runde trieben sie es doch zu bunt. Als beide Porsches Seite an Seite in die Le-Mans-Schikane gingen, konnte nur einer wieder rauskommen - und das war Jaminet. Vanthoor fiel noch auf Platz drei zurück.

Hinter den beiden Porsche kämpften Jack Hawksworth im Vasser-Sullivan-Lexus #14 (Hawksworth/Barnicoat/Kirkwood) und Alessandro Pier Guidi im Risi-Ferrari #62 (Pier Guidi/Calado/Serra/Rigon). Der Italiener holte sich noch die dritte Position, die dann durch die Porsche-Kollision noch Platz zwei wurde.

Weitere Klassensieger:

LMP2: Dragonspeed-Oreca #81 (Lux/DeFrancesco/O'Ward/Herta)

LMP3: Riley-Ligier #74 (Robinson/Fraga/van Berlo/Cooper)

GTD: Wright-Porsche #16 (Hardwick/Robichon/Heylen/Lietz)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.