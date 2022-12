24h Daytona 2023: IMSA veröffentlich Teilnehmerliste mit 60 Autos

Audio-Player laden

60 Fahrzeuge werden die 24 Stunden von Daytona (28. und 29. Januar), den Saisonauftakt der IMSA-Meisterschaft 2023 in Angriff nehmen. Das geht aus der vorläufigen Teilnehmerliste hervor, die am Donnerstag von der IMSA veröffentlicht wurde.

Für das Debüt der umbenannten Top-Klasse GTP wurden neun LMDh-Boliden gemeldet: Drei von Cadillac und je zwei von Porsche, BMW und Acura. Hinzu kommen zehn LMP2-, neun LMP3-, acht GTD Pro- und 24 GTD-Autos.

Insgesamt hatten sich Berichten zu Folge 72 Fahrzeuge um eine Teilnahme in Daytona beworben. Allerdings lässt die IMSA in diesem Jahr nur 60 Fahrzeuge zu, da aus Sicherheitsgründen die Boxenflächen eines jeden Teilnehmers vergrößert wurden. Die bisher nicht berücksichtigen Teilnehmer landeten auf der Reserveliste, die von der IMSA bisher noch nicht veröffentlicht wurde.

45 Teilnehmer für die komplette Saison gemeldet

Für die vier Langstreckenrennen des Michelin-Endurance-Cup, zu denen neben Daytona die 12 Stunden von Sebring, die 6 Stunden von Watkins Glen und das Petit Le Mans gehören, haben 65 Autos gemeldet. 45 Teilnehmer wollen die komplette IMSA-Saison bestreiten.

"Mehr als 70 Nennungen und ein Starterfeld von 60 Fahrzeugen zum Auftakt einer neuen Ära sprechen Bände über das Interesse an internationalen Langstrecken-Sportwagenrennen und unserer IMSA-Plattform", sagt IMSA-Präsident John Doonan.

"Wir sind stolz darauf, eines der stärksten und konkurrenzfähigsten Felder zu präsentieren, die wir je gesehen haben, und können es kaum erwarten, den Rennsportfans in aller Welt im nächsten Monat eine großartige Show zu bieten", so Doohan weiter.

Proton fährt LMP3 - Erster Lamborghini-Werkseinsatz für IronLynx

Die nun veröffentlichte Teilnehmerliste enthält noch keine Fahrerbesetzungen. Diese will die IMSA Anfang Januar 2023 bekanntgeben.

Die beiden Porsche-LMDh-Kundenteams, die ihre Fahrzeuge erst im April erhalten werden, weichen in Daytona auf andere Klassen aus. Proton hat einen Oreca-Gibson in der LMP2-Klasse gemeldet, JDC-Miller wird bei den ersten beiden Saisonrennen einen Duqueine-Nissan in der LMP3 einsetzen. Ebenfalls in der LMP3-Klasse geht auch das unter anderem aus dem ADAC GT-Masters bekannte deutsche Team MRS GT-Racing an den Start.

Seine Premiere als neues Lamborghini-Werksteam feiert in Daytona IronLynx. Eingesetzt werden insgesamt drei Lamborghini Huracan GT3 Evo2. Einer in der GTD Pro und zwei in der GTD, darunter ein Fahrzeug unter der Bewerbung IronDames, was auf eine rein weibliche Besetzung hindeutet.

Teilnehmer 24h Daytona 2023

GTP (9 Starter)

#01 - Cadillac Racing / Chip Ganassi Racing - Cadillac V-LMDh

#02 - Cadillac Racing / Chip Ganassi Racing - Cadillac V-LMDh

#6 - Penske Porsche Motorsports - Porsche 963

#7 - Penske Porsche Motorsports - Porsche 963

#10 - Konica Minolta Acura / Wayne Taylor Racing - Acura ARX-06

#24 - BMW M Team RLL - BMW M Hybrid V8

#24 - BMW M Team RLL - BMW M Hybrid V8

#31 - Whelen Engineering Racing / Action Express Racing - Cadillac V-LMDh

#60 - Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian - Acura ARX-06

LMP2 - 10Starter

#04 - Crowdstrike Racing by APR - Oreca 07 Gibson

#8 - Tower Motorsport / Starworks Motorsport - Oreca 07 Gibson

#11 - TDS Racing - Oreca 07 Gibson

#18 - Era Motorsport - Oreca 07 Gibson

#20 - High Class Racing - Oreca 07 Gibson

#35 - TDS Racing - Oreca 07 Gibson

#51 - Rick Ware Racing - Ligier JS P217 Gibson

#52 - PR1 Mathiasen Motorsports - Oreca 07 Gibson

#55 - Proton Competition - Oreca 07 Gibson

#88 - AF Corse - Oreca 07 Gibson

LMP3 - 9 Starter

#13 - AWA - Duqueine M30-D08 Nissan

#17 - AWA - Duqueine M30-D08 Nissan

#33 - Sean Creech Motorsport - Ligier JS P320 Nissan

#36 - Andretti Autosport - Ligier JS P320 Nissan

#38 - Performance Tech Motorsports - Ligier JS P320 Nissan

#43 - MRS GT-Racing - Ligier JS P320 Nissan

#74 - Riley Motorsports - Ligier JS P320 Nissan

#85 - JDC-Miller Motorsports - Duqueine M30-D08 Nissan

#87 - FastMD Racing - Duqueine M30-D08 Nissan

GTD Pro - 8 Starter

#3 - Corvette Racing - Corvette C8.R GTD

#9 - Pfaff Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992)

#14 - Vasser Sullivan - Lexus RC F GT3

#23 - Heart of Racing Team - Aston Martin Vantage GT3

#62 - Risi Competizione - Ferrari 296 GT3

#63 - Iron Lynx - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#64 - TGM/TF Sport - Aston Martin Vantage GT3

#79 - Weathertech Racing - Mercedes-AMG GT3

GTD - 24 Starter

#1 - Paul Miller Racing - BMW M4 GT3

#12 - Vasser Sullivan - Lexus RC F GT3

#16 - Wright Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992)

#19 - Iron Lynx - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#21 - AF Corse - Ferrari 296 GT3

#023 - Triarsi Competizione - Ferrari 296 GT3

#27 - Heart of Racing Team - Aston Martin Vantage GT3

#32 - Team Korthoff Motorsports - Mercedes-AMG GT3

#42 - NTE Sport - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#44 - Magnus Racing - Aston Martin Vantage GT3

#47 - Cetilar Racing - Ferrari 296 GT3

#57 - Winward Racing - Mercedes-AMG GT3

#66 - Gradient Racing - Acura NSX GT3

#70 - Inception Racing - McLaren 720S GT3

#77 - Wright Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992)

#78 - US RaceTronics - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#80 - AO Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#83 - IronDames - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#91 - KellyMoss with Riley - Porsche 911 GT3 R (992)

#92 - KellyMoss with Riley - Porsche 911 GT3 R (992)

#93 - RacersEdge Motorsports with WTR - Acura NSX GT3

#95 - Turner Motorsport - BMW M4 GT3

#96 - Turner Motorsport - BMW M4 GT3

Mit Bildmaterial von Michael L. Levitt / Motorsport Images.