24h Daytona 2023: Wirbelbrüche bei Lucas Auer nach schwerem Unfall

Schrecksekunde beim ersten Freien Training bei den 24 Stunden von Daytona: Lucas Auer musste nach einem schweren Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der österreichischer DTM-Pilot ist, wie man hört, ansprechbar, klagt aber über Rückenschmerzen.

Die Diagnose hat eine Verletzung im Lendenbereich erbracht. Der Mercedes-AMG-Werksfahrer hat bei seinem Crash laut Informationen von 'Motorsport.com' Wirbelbrüche erlitten und wird operiert, wobei dies bei solchen Verletzungen ein übliches Vorgehen zur Stabilisierung ist. Der 28-Jährige hat sich nach seiner Untersuchung im Halifax Medical Center in Daytona Beach noch nicht persönlich geäußert.

Das Team bringt derweil ein Ersatzchassis von seinem 1.400 Kilometer entfernten Sitz in der Nähe von Houston (Texas) zum Daytona International Speedway. Außerdem soll ein Ersatzfahrer benannt werden. Durch den Chassistausch verliert der Mercedes-AMG #57 die Poleposition in der GTD-Klasse und muss von ganz hinten starten. Ein verschmerzbarer Nachteil in einem 24-Stunden-Rennen.Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' zufolge ersetzt der Kanadier Daniel Morad den verhinderten Auer.

Alle Entwicklungen bei den 24h Daytona 2023 in unserem Event-Ticker!

Auer verlor, nur wenige Sekunden nachdem er die Bestzeit der GTD-Klasse für die Sitzung erzielt hatte, die Kontrolle über seinen Mercedes-AMG GT3 ausgangs der ersten Kurve. Zuvor war Auer offenbar ausgangs von Kurve 1 in die Wiese geraten, wobei sich der Mercedes-AMG nach links eindrehte.

Er schlug anschließend frontal in die Betonmauer in Höhe von Kurve 2 ein - ein Rechtsknick, den der Fahrer normalerweise Vollgas durchfährt. Die Mauer trennt hier die Boxenausfahrt von der Rennstrecke. Der Unfall war Auslöser für eine Unterbrechung mit der Roten Flagge von rund 20 Minuten. In dieser Zeit musste Lucas Auer geborgen werden. Beobachtungen von Fotografen zufolge wurde dabei der Überrollkäfig des GT3-Boliden aufgeschnitten.

Für Winward Racing bedeutet dies, dass nun ein neues Chassis beschafft werden müsste, um die 24 Stunden von Daytona 2023 in Angriff zu nehmen. Beobachtungen zufolge herrschte im Team nach Ankunft des Fahrzeugs kein allzu reges Treiben. Ein Statement seitens des Teams liegt momentan noch nicht vor.

Auers Teamkollege Philip Ellis hatte den Winward-Mercedes #57 (Ward/Ellis/Dontje/Auer) auf die Poleposition in der GTD-Klasse gestellt, der GT3-Klasse in der IMSA SportsCar Championship mit einem Amateurfahrer. Er war dabei sogar schneller als alle baugleichen Fahrzeuge der Klasse GTD Pro, in der ausschließlich Profi-Fahrer auf dem Fahrzeug sitzen.

Fünf Unterbrechungen im ersten Training

Die Mercedes-AMG GT3 gelten vor dem Rennen als Mitfavorit auf den Sieg in beiden GT-Klassen. Beim Vortest "Roar before the 24" holte die Marke zwei Session-Bestzeiten und die Pole in beiden GTD-Klassen. Im Vorjahr belegte Winward Racing, auch hier schon mit Lucas Auer am Steuer, den sechsten Platz in der GTD.

Es handelte sich bereits um die fünfte Unterbrechung eines ereignisreichen ersten Freien Trainings bei den 24 Stunden von Daytona 2023. Vor Auer hatte bereits der Performance-Tech-Ligier #38 (DeAngelis/Allen/Bloum/Shields) aus der LMP3-Klasse mit John DeAngelis am Steuer einen Unfall in der Schikane vor der Steilkurve "Turn 3" des Speedways. Der Ligier JS P320 trug nur leichte Schäden davon.

Zwei weitere Unterbrechungen gab es wegen technischen Defekten an GTD-Autos, eine weitere für Trümmerteile auf der Strecke. Vor dem Start zum Rennen am Samstag um 19:40 Uhr MEZ stehen insgesamt vier Freie Trainings auf dem Programm, eines davon bei Nacht. Eine fünfte Sitzung ist den LMDh-Boliden der GTP-Klasse vorbehalten, die an diesem Wochenende ihr Debüt feiert.

Sobald neue Informationen zu Lucas Auer vorliegen, werden sie hier veröffentlicht.

