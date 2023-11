24h Daytona 2024: IMSA veröffentlicht Teilnehmerliste mit 60 Autos

Die Eckdaten für das Auftaktrennen der IMSA-Saison 2024 stehen. Für die 24 Stunden von Daytona am 27./28. Januar 2024 sind 60 Autos gemeldet. Anders als im vergangenen Jahr wurde nun aber bei der Bekanntgabe vor dem Jahreswechsel auch gleich ein großer Teil der Fahrerbesetzungen veröffentlicht.

Bezogen auf die Fahrzeuge sind in der Topklasse GTP von Acura, BMW, Cadillac und Porsche insgesamt zehn Autos gemeldet. Der eigentlich angekündigte Neuzugang Lamborghini fehlt auf der ersten Version der Teilnehmerliste.

Derweil kommen im Feld der Prototypen noch zwölf Autos in der LMP2-Klasse hinzu. Eine LMP3-Klasse gibt es in der IMSA SportsCar Championship nicht mehr. Die LMP3-Boliden treten 2024 im Rahmenprogramm an.

Zuwachs hingegen gibt es im GT-Feld der IMSA SportsCar Championship. So sind für die 24h Daytona von Acura, Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, McLaren, Mercedes, Lamborghini, Lexus und Porsche insgesamt 38 Autos gemeldet, 13 davon in der GTD-Pro-Klasse (fünf mehr als im vergangenen Jahr) und 25 in der GTD-Klasse.

Das heißt unterm Strich: Am letzten Januar-Wochenende 2024 treffen auf der Rundkurs-Oval-Kombination des Daytona International Speedway 22 Prototypen auf 38 GT-Autos. Was die Fahrer betrifft, so sind alle noch offenen Plätze in der nachfolgenden Übersicht entsprechend gekennzeichnet.

Teilnehmer 24h Daytona 2024

GTP - 10 Autos

#01 - Chip Ganassi Racing - Sebastien Bourdais/Renger van der Zande/Scott Dixon - Cadillac V-Series.R

#5 - JDC-Miller Motorsports - Tijmen van der Helm/Phil Hanson/Ben Keating/Richard Westbrook - Porsche 963

#6 - Penske Porsche Motorsports - Nick Tandy/Mathieu Jaminet/Kevin Estre/Laurens Vanthoor - Porsche 963

#7 - Penske Porsche Motorsports - Matt Campbell/Felipe Nasr/Josef Newgarden/Frederic Makowiecki - Porsche 963

#10 - Wayne Taylor Racing with Andretti - Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Brendon Hartley/Marcus Ericsson - Acura ARX-06

#24 - BMW M Team RLL - Jesse Krohn/Augusto Farfus/Dries Vanthoor/?? - BMW M Hybrid V8

#25 - BMW M Team RLL - Connor de Phillippi/Nick Yelloly/Maxime Martin/?? - BMW M Hybrid V8

#31 - Action Express Racing - Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist - Cadillac V-Series.R

#40 - Wayne Taylor Racing with Andretti - Jordan Taylor/Louis Deletraz/Colton Herta/Jenson Button - Acura ARX-06

#59 - Proton Competition - Gianmaria Bruni/Neel Jani/?? - Porsche 963

LMP2 - 12 Autos

#2 - United Autosports USA - Ben Hanley/Ben Keating/Nico Pino/?? - Oreca-Gibson 07

#04 - Crowdstrike Racing by APR - George Kurtz/Colin Braun/?? - Oreca-Gibson 07

#8 - Tower Motorsports - ??/??/??/?? - Oreca-Gibson 07

#11 - TDS Racing - Steven Thomas/Mikkel Jensen/Hunter McElrea/Charles Milesi - Oreca-Gibson 07

#18 - Era Motorsport - Ryan Dalziel/Dwight Merriman/Christian Rasmussen/?? - Oreca-Gibson 07

#20 - High Class Racing - Seth Lucas/Dennis Andersen/Laurents Hörr/?? - Oreca-Gibson 07

#22 - United Autosports USA - Dan Goldburg/Paul di Resta//Marino Sato/?? - Oreca-Gibson 07

#33 - Sean Creech Motorsport - Lance Willsey/Joao Barbosa/??/?? - Ligier-Gibson P217

#52 - Inter Europol by PR1/Mathiasen Motorsports - Jakub Smiechowski/??/??/?? - Oreca-Gibson 07

#74 - Riley Motorsports - Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon/?? - Oreca-Gibson 07

#88 - AF Corse - Luis Perez Companc/Niklas Nielsen/Lilou Wadoux/?? - Oreca-Gibson 07

#99 - AO Racing - P.J. Hyett/Paul-Loup Chatin/??/?? - Oreca-Gibson 07

GTD-Pro - 13 Autos

#1 - Paul Miller Racing - Bryan Sellers/Madison Snow/Neil Verhagen/Sheldon van der Linde - BMW M4 GT3

#3 - Corvette Racing - Antonio Garcia/Alexander Sims/Daniel Juncadella - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#4 - Corvette Racing - Tommy Milner/Nicky Catsburg/Earl Bamber - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#9 - Pfaff Motorsports - Oliver Jarvis/Marvin Kirchhöfer/James Hinchcliffe/Alexander Rossi - McLaren 720S GT3 Evo

#14 - Vasser Sullivan - Ben Barnicoat/Jack Hawksworth/Kyle Kirkwood/?? - Lexus RC F GT3

#19 - Iron Lynx - Mirko Bortolotti/Jordan Pepper/Andrea Caldarelli/Franck Perera - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#23 - Heart of Racing Team - Ross Gunn/Alex Riberas/Mario Farnbacher - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#62 - Risi Competizione - Davide Rigon/Daniel Serra/Alessandro Pier Guidi - Ferrari 296 GT3

#64 - Ford Multimatic Motorsports - Mike Rockenfeller/Harry Tincknell/?? - Ford Mustang GT3

#65 - Ford Multimatic Motorsports - Joey Hand/Dirk Müller/?? - Ford Mustang GT3

#75 - SunEnergy1 Racing - ??/??/?? - Mercedes-AMG GT3 Evo

#77 - AO Racing - Sebastian Priaulx/Laurin Heinrich/?? - Porsche 911 GT3 R

#92 - Kelly-Moss with Riley - ??/??/?? - Porsche 911 GT3 R

GTD - 25 Autos

#12 - Vasser Sullivan - Frankie Montecalvo/Parker Thompson/Aaron Telitz/?? - Lexus RC F GT3

#13 - AWA - Orey Fidani/Matt Bell/Lars Kern/?? - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#17 - AWA - Anthony Mantella/Nicolas Varrone/Thomas Merrill/Charlie Eastwood - Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

#21 - AF Corse - Simon Mann/Francois Heriau/Kei Cozzolino/?? - Ferrari 296 GT3

#023 - Triarsi Competizione - Alessio Rovera/Onofrio Triarsi/Ricky Agostini/Charlie Scardina - Ferrari 296 GT3

#27 - Heart of Racing Team - Zacharie Robichon/Roman de Angelis/Marco Sörensen/Ian James - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#32 - Korthoff/Preston Motorsports - Mike Skeen/Mikael Grenier/Kenton Koch/Maximilian Götz - Mercedes-AMG GT3 Evo

#34 - Conquest Racing - Alessandro Balzan/Cedric Sbirrazzuoli/Manny Franco/?? - Ferrari 296 GT3

#43 - Wayne Taylor Racing with Andretti - Jarrett Andretti/Gabby Chaves/Scott Hargrove/?? - Porsche 911 GT3 R

#44 - Magnus Racing - John Potter/Andy Lally/Spencer Pumpelly/?? - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo

#45 - Wayne Taylor Racing with Andretti - Kyle Marcelli/Danny Formal/??/?? - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#47 - Cetilar Racing - Roberto Lacorte/Giorgio Sernagiotto/Eddie Cheever III/?? - Ferrari 296 GT3

#53 - MDK Motorsports - ??/??/??/?? - Porsche 911 GT3 R

#55 - Proton Competition - ??/??/??/?? - Ford Mustang GT3

#57 - Winward Racing - Russell Ward/Daniel Morad/??/?? - Mercedes-AMG GT3 Evo

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni//??/?? - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#66 - Gradient Racing - Katherine Legge/Sheena Monk/??/?? - Acura NSX GT3 Evo

#70 - Inception Racing - Brendon Iribe/Frederik Schandorff/Oliver Millroy/Tom Gamble - McLaren 720S GT3 Evo

#78 - Forte Racing - Misha Goikhberg/Loris Spinelli/??/?? - Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#80 - Lone Star Racing - ??/??/??/?? - Mercedes-AMG GT3 Evo

#83 - Iron Dames - Michelle Gatting/Sarah Bovy/Rahel Frey- Lamborghini Huracan GT3 Evo2

#86 - MDK Motorsports - Kerong Li/Anders Fjordbach/??/?? - Porsche 911 GT3 R

#91 - Kelly-Moss with Riley - ??/??/??/?? - Porsche 911 GT3 R

#96 - Turner Motorsport - Robby Foley/Patrick Gallagher/Michael Dinan/Jens Klingmann - BMW M4 GT3

#120 - Wright Motorsports - ??/??/??/?? - Porsche 911 GT3 R

