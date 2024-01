24h Daytona 2024: Porsche, BMW und Cadillac kämpfen zur Halbzeit um Spitze

Halbzeit bei den 24h von Daytona - und die Zuschauer erleben einen spannenden Dreikampf zwischen Porsche, BMW und Cadillac. Nach zwölf Stunden führt der Action-Express-Cadillac #31 (Derani/Aitken/Blomqvist), dicht gefolgt vom Penske-Porsche #6 (Tandy/Jaminet/Estre/Vanthoor), den beiden BMW M Hybrid V8 von RLL und dem Penske-Schwesterauto. Das Spitzenquintett liegt nach einer Gelbphase in weniger als 20 Sekunden! (24h Daytona 2024 im Livestream!)

Der RLL-BMW #25 (de Phillippi/Yelloly/Martin/Rast) fährt auf dem dritten Gesamtrang, gefolgt vom RLL-BMW #24 (Eng/Krohn/Farfus/Vanthoor). Das BMW-Duo überzeugte nicht nur mit schnellen Rundenzeiten, sondern auch mit einer cleveren Strategie, die sie zeitweise sogar an beiden Penske-Porsche vorbeibrachte.

Derzeit liegt nur noch der Penske-Porsche #7 (Cameron/Nasr/Newgarden/Campbell) dahinter. Der Fünftplatzierte ist auch das letzte Fahrzeug, das sich noch in der Führungsrunde befindet. Der Ganassi-Cadillac #01 (Bourdais/van der Zande/Dixon/Palou) auf dem sechsten Platz hat eine Runde Rückstand, nachdem er wegen eines Reifenschadens viel Zeit verloren hatte.

Für Acura scheinen alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg erloschen: Der WTR-Andretti-Acura #10 (R. Taylor/Albuquerque/Hartley/Ericsson), der zu Beginn zeitweise die Führung übernahm, löste nach gut acht Stunden die achte Gelbphase aus, als Felipe Albuquerque auf der Strecke stehen blieb. "No Power at all", funkte er seiner Crew, die damit einen Ausfall verkraften musste.

Der zweite WTR-Andretti-Acura #40 (J. Taylor/Deletraz/Herta/Button) lag kurz vor Halbzeit auf dem sechsten Platz, als Louis Deletraz wohl ebenfalls mit technischen Problemen ausrollte. Allerdings konnte der Schweizer das Rennen nach wenigen Minuten fortsetzen. Nicht der erste Zwischenfall für das Auto: Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button drehte sich nach einem Kontakt mit der Pratt-Miller-Corvette #3 (Garcia/Sims/Juncadella) von der Strecke.

In der LMP2-Wertung führt der PR1-Mathiasen-Oreca #52 (Smiechowski/Fittipaldi/Dillmann/Boulle), gefolgt vom Era-Oreca #18 (Merriman/Dalziel/Zilisch/Rasmussen) und dem APR-Oreca #04 (Kurtz/Braun/Sowery/Jakobsen). Allerdings kommt es immer wieder zu Verschiebungen, weil sich die Top-Fünf der Klasse noch innerhalb weniger Sekunden befinden.

Ferrari & Corvette kämpfen um GTD-Führung

Auch in der GTD-Pro-Klasse geht es ähnlich eng zur Sache: Zur Halbzeit führt der Risi-Ferrari #62 (Serra/Rigon/Pier Guidi), allerdings hängt die Pratt-Miller-Corvette #3 an der Stoßstange. Der Iron-Lynx-Lamborghini #19 (Bortolotti/Pepper/Caldarelli/Perera) fährt mit einem Rückstand von fünf Sekunden auf dem dritten Platz.

Auch die Pratt-Miller-Corvette #4 (Milner/Catsburg/Bamber), der Paul-Miller-BMW #1 (Sellers/Snow/Verhagen/van der Linde) und der AO-Porsche #77 (Priaulx/Heinrich/Christensen) liegen noch in der Führungsrunde. Die neuen Ford Mustang GT3 und Aston Martin waren bisher nicht konkurrenzfähig.

In der zweiten Hälfte des Rennens dürfte die Spannung nicht nachlassen: Es gibt weiterhin ein Regenrisiko, sodass das Wetter in den kommenden Stunden durchaus eine Rolle spielen könnte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.