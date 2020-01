24h-Daytona-Schock: Kleinstes Starterfeld der Geschichte

Die 58. Ausgabe der 24 Stunden von Daytona wird mit dem kleinsten Starterfeld über die Bühne gehen, welches das Rennen je gesehen hat: Mit gerade einmal 39 Fahrzeugen wird der bisherige Negativrekord deutlich unterboten.

In den Jahren 2003 und 2010 nahmen jeweils 45 Autos den Januar-Klassiker in Angriff. Damit unterbietet das diesjährige Rennen diese Marke deutlich um sechs Fahrzeuge. Acht DPi, sechs LMP2, sieben GTLM und 18 GTD werden auf die Jagd nach den vier Klassensiegen gehen.

Über viele Jahrzehnte hinweg waren Starterzahlen von 60 bis 80 Fahrzeugen in Daytona die Norm. Noch 2014, im ersten Jahr des Zusammenschlusses aus American Le Mans Series und Grand-Am SportsCar Series, standen 67 Boliden am Start.

Zur offiziellen Starterliste

2015 gab es bereits einen deutlichen Cut auf 53 Fahrzeuge, was 2016 bestätigt und 2017 (55 Autos) sogar getoppt werden konnte. Seitdem geht es steil bergab: 2018 kamen noch 50 Starter, im vergangenen Jahr war man mit 47 bereits dicht am Negativrekord dran. Für 2020 sind noch einmal acht Autos weggefallen.

Die bekanntesten Abgänge sind Ford in der GTLM und Core Autosport mit dem Nissan aus der DPi. Auch sind zwei Cadillacs von Juncos und Action Express weggefallen. Doch vor allem in der GTD sind zahlreiche Teams weggebrochen. Hier sind es fünf Autos weniger als 2019. Die Stärke der 12 Stunden von Bathurst, die nur eine Woche später stattfinden, scheint sich negativ auf Daytona auszuwirken.

Einziger Grund zur Hoffnung ist die LMP2-Kategorie: Hier stehen mit sechs Boliden zwei Fahrzeuge mehr am Start als noch 2019. Ursprünglich hätten es sogar sieben sein sollen, doch der zweite PR1/Mathiasen-Oreca wurde nach dem Vortest "Roar before the 24" zurückgezogen.

Mit Bildmaterial von LAT.