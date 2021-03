36 Autos für IMSA-Langstrecken-Klassiker in Sebring gemeldet

Nach dem Saisonauftakt der IMSA-Meisterschaft 2021 in Daytona, heulen die Prototypen- und Sportwagenmotoren endlich wieder auf. Als nächstes steht mit den 12h von Sebring der nächste Langstrecken-Klassiker auf dem Programm. 36 Autos wurden für den zweiten Saisonlauf gemeldet.

Am Start stehen sieben DPi-, fünf LMP2-, sechs LMP3, fünf GTLM- und 13 GTD-Autos. Eine weite Anreise gab es für die Teams nicht, da der 3,74 Kilometer lange Kurs mit 17 Kurven wie Daytona in Florida liegt. Die zweite von vier Runden des Langstrecken-Cups bringt auch einige Überraschungen in der Teilnehmerliste mit.

Cooper McNeil ging in Daytona im GTLM-Proton-Porsche noch mit Richard Lietz, Kevin Estre und Gianmaria Bruni auf Punktejagd. Für das Rennen in Sebring bekommt McNeil mit Matt Campbell und Mathieu Jaminet echte Porsche-Power aus dem Werkskader an die Seite gestellt.

Der Proton-Porsche bekommt eine neue Besetzung Foto: Motorsport Images

Obwohl das GTD-Feld im Vergleich zum Daytona-Rennen von 20 auf 13 Einschreibungen geschrumpft ist, gibt es positive Nachrichten zu vermelden. Hardpoint wird seine brandneue Extrameldung für die Saison ins Rennen schicken. Kathrine Legge und Christina Nielsen werden am Steuer des Porsches sitzen, der Langstrecken-Partner ist noch nicht bekannt. Earl Bamber und Rob Ferrioll bekommen im Schwester-Porsche Unterstützung von Trenton Estep.

Die 12h von Sebring finden am 20. März statt, die komplette Teilnehmerliste gibt es hier.

Mit Bildmaterial von LAT.